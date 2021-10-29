القيمة السوقية لـ "نيتفلكس" تسجل رقماً غير مسبوق

تمكنت شركة “نتفليكس” من التربع على المرتبة العشرين في قائمة أكبر الشركات المدرجة في مؤشر “إس آند بي 500” من حيث القيمة السوقية، بحسب بيانات “داو جونز”.

حيث أنهت شركة “نيتفلكس” جلسة تداولات الجمعة بقيمة سوقية تتجاوز 300 مليار دولار لأول مرة على الإطلاق.

وصعد سهم شركة خدمة البث بنسبة 2.4% عند 690.31 دولار بنهاية التداولات، ما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ 305.7 مليار دولار.

وكانت الشركة المالكة لخدمات البث قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر تحقيق أرباح بقيمة 1.449 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام، مقابل 789.9 مليون دولار في الفترة المقارنة من عام 2020.

وحققت “نتفليكس” إيرادات بقيمة 7.48 مليار دولار في الربع الثالث وهي نفس توقعات المحللين، مقابل 6.43 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام واحد، بينما أضافت 4.4 مليون مشترك جديد حول العالم متجاوزة التقديرات البالغة 3.84 مليون مشترك.

كما استفادت “نتفليكس” من قرار وكالة “ستاندرد آند بورز” برفع التصنيف الائتماني للشركة درجتين ليصل إلى “بي بي بي” مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدعم تحسن هوامش أرباح الشركة.