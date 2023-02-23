الكريبتو في حالة ترقب.. والخمول يضرب بيتكوين

لا يزال سوق الكريبتو في حالة ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي وما سيصدر عنه، حيث تباينت أسعار العملات الرقمية المشفرة، الخميس.

وارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 1.24% لتصل إلى 1.11 تريليون دولار، وسط تدفقات نقدية خلال آخر 24 ساعة سجلّت 61.24 مليار دولار.

وأظهر تحليل أعدته شركة بلوكتشين جلاس نود، أن عملة بيتكوين الرقمية المشفرة أصيبت كميات كبيرة منها بالخمول، حيث وصلت كمية العملات الخاملة تقريبًا إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

وبحسب جلاس نود فإن عدد عملات بيتكوين التي لم تتحرك لمدة 6 أشهر على الأقل يُطلق عليها اسم “العرض القديم” – يبلغ 14.99 مليون، تبلغ قيمتها نحو 370 مليار دولار بأسعار اليوم.

وتقول الشركة إن أعلى مستوى على الإطلاق هو 15.029 مليون اعتبارًا من ديسمبر/ كانون الأول.

وأرجعت شركة (Arkham Intelligence) سبب خمول عملات بيتكوين خلال الستة أشهر الماضية إلى أن مستثمري البيتكوين يركزون مرة أخرى على المكاسب طويلة الأجل. قال الرئيس التنفيذي ميغيل موريل: “من الواضح أن مجتمع البيتكوين أصبح أكثر توجهاً على المدى الطويل مع التركيز بشكل أساسي على الحيازة”.

“تمتلك سلاسل أخرى مثل إيثريوم أدوات وخدمات لبناء المجتمعات حيث تتحرك العملات بشكل كبير، في الغالب سعياً وراء الأرباح.”

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

ارتفع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم بنسبة 1.35% إلى 24,396.34 دولار.

وصعدت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 470.82مليار دولار.

وبلغ حجم التداولات نحو 28.97 مليار دولار.

وعلى مدار الأيام الـ 7 الأخيرة سجلت عملة بيتكوين ارتفاعا بنسبة 1.28% إجمالاً.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

ارتفع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH نحو 1.57% اليوم ليصل إلى 1,639.60 دولار.

وصعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بما نسبته 1.78% ليسجل 312.93 دولار.

وقفز سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 1.17% من قيمته ليسجل 0.3963 دولار.

وزاد سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 1.28% ليبلغ 0.3904 دولار.

وربح سعر عملة دوجكوين DOGE بما نسبته 1.39% ليصل إلى مستوى 0.08577 دولار.

ونما سعر عملة بولكادوت Polkadot بنحو 2.37% ليصل إلى 7.30 دولار.