الكشف عن تفاصيل هاتف Galaxy Z Flip 5G القابل للطي

نشر صاحب التسريبات الشهير إيفان بلاس ، فيديو مسرب يكشف النسخة الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G المرتقبة من هاتف سامسونج القابل للطي (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip

وفي مقطع الفيديو الذي تم نشره ،ظهر الهاتف باللون البرونزي من العديد من الزوايا. ومع ذلك، لم يحتوِ المقطع على أي معلومات عن المواصفات.

وبحسب ما نشرته هيئة الاتصالات الصينية TENAA، فإن الهاتف لن يقدم أي تغيرات جوهرة، باستثناء المعالج. والنسخة القياسية من الهاتف تحتوي معالج (سنابدراجون 855بلس) Snapdragon 855Plus من كوالكوم، في حين ستأتي نسخة شبكات الجيل الخامس مع معالج (سنابدراجون 865بلس) .

ووفق موقع aitnews ،فإن (جالاكسي زد فليب 5جي) سيحتوي على كاميرتين على الجانب الخارجي، الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل، والثانوية بدقة 10 ميجابكسل مقارنةً بكاميرتي (جالاكسي زد فليب) اللتين قدمتا دقة واحدة هي 12 ميجابكسل لكل منهما.

وأعلنت سامسونج قبل أيام رسميًا أنها تعتزم في 5 آب/ أغسطس المقبل عقد حدثها الخاص بالإعلان عن هواتف (جالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20 في 5 آب/ أغسطس 2020، وفي الحدث ذاته، يُتوقع أن تعلن الشركة عن الجيل الثاني من هاتفها الذكي القابل للطي (جالاكسي فولد) Galaxy Fold، ونسخة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G من الهاتف القابل للطي (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip.