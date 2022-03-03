الكشف عن جهاز لتحديد نسبة المواد الضارة في هواء المنزل

تسعى الولايات المتحدة منذ عام 1978 الى التخلص من مادة الرصاص السامة الموجودة في العديد من المنتجات، الا ان هذه المادة قد تختبئ في المنزل من خلال الطلاء والغبار وحتى في التربة.

وفي هذا الاطار، توصلت احدى الجامعات الاميركية الى اختراع يساعد في الكشف عن كمية الرصاص الموجودة في الهواء داخل المنزل.

وفي التفاصيل، طوّر فريق بحثي من قسم الجيولوجيا البيئية في جامعة إنديانا – بيردو إنديانابوليس IUPUI الأمريكية جهازاً جديداً يتيح للمستخدمين فحص الهواء الداخلي لمنازلهم، وتحديد نسبة احتوائه على مادة الرصاص السامة.

وكشف موقع Verve times الإخباري، أن الباحثين في الجامعة الأمريكية صمموا تطبيقا حاسوبيا يتنبأ بكمية الرصاص، من خلال جمع مئات العينات لغبار منازل السكان من جميع أنحاء الولايات المتحدة.

واستخدم الفريق البحثي العينات في إعداد بيانات للمتغيرات المتسببة في انتشار الرصاص داخل المنازل، والتي تضمنت عمر بناء المنزل، وحالة تقشير الطلاء في الجدران الداخلية أو الخارجية من المنزل، وعدد مرات تجديد المنزل، ثم دمج هذه البيانات في نموذج تطبيق حاسوبي لفحص التحلل والتنبؤ بإمكانية تلوث غبار الرصاص في البيئة الداخلية للمنزل.

واختبر الباحثون فاعلية التطبيق في التنبؤ ما إذا كان هواء المنزل الداخلي يحتوي على مستويات منخفضة أو مرتفعة من الرصاص.

واشارت النتائج الى أن الجهاز يمكنه تحديد احتواء غبار المنازل على تركيزات عالية أو منخفضة من غبار الرصاص بدقة تبلغ 75%.

وشرح الباحث ماثيو ديتريش، الباحث الرئيسي في المشروع، أن الجهاز المتنقل يمكنه فحص الرصاص في الغبار والتربة وتقييم مخاطره، مؤكداً إمكانية استخدامه كأداة جديدة لفحص بيئة المنازل الداخلية، والعمل على معالجتها عند تحديد وجود مادة الرصاص بنسب مرتفعة.

ويعتبر الرصاص معدناً طبيعياً يتواجد في الطبيعة، ورغم ذلك فإنه يشكل خطراً على صحة الإنسان، وقد يعرضه للتسمم، خاصة عند الأطفال.