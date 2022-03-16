الكشف عن "روبوت" قابل للقيادة في اليابان

أعلنت شركة ”كاواساكي“ اليابانية لصناعة الدراجات النارية،رسميًا عن ابتكار ”روبوت“ رباعي الأرجل قابل للقيادة.

الروبوت، الذي يُسمى ”بيكس“ أو ”Bex“، أنشئ بواسطة برنامج ”كاليدو – Kaleido“ التابع للشركة، والذي كان يعمل على تطوير روبوتات بشرية (أو روبوتات ذات القدمين) في اليابان، منذ العام 2015، وفقًا لصحيفة ”بيزنس إنسايدر“ الرقمية.

واشارت الصحيفة الى انه ”تم الكشف عن الروبوت لأول مرة في معرض الروبوت الدولي لعام 2022 (iREX) في العاصمة اليابانية، طوكيو، وهو أكبر معرض تجاري للروبوتات في العالم، أقيم الأسبوع الماضي“.

وتُظهر مقاطع فيديو براعة ”الروبوت“ الذي يشبه ”الماعز“، والذي يمكنه تبديل أطرافه مثل الكلب الآلي الذي طورته شركة ”بوستون دايناميك“.

ويتميز “الروبوت“ الجديد بقرون تضيء، وأرجل حساسة يمكن خفضها ثم تنبت عجلاته، وهو قوي بما يكفي للإنسان أن يركبه مثل الحصان.

أما خصائص الروبوت فمتعددة، حيث يمكن لـ“بيكس“خفض نفسه، والتنقل على عجلات، وهي خطوة وصفها المهندس الرئيس لبرنامج ”كاليدو“، ماسايوكي سوب، بأنها ”يمكن أن تساعد بتوفير حل قصير المدى لمشاكل التوازن التي تواجه الروبوتات“.

كذلك، يُظهر الفيديو أيضًا أحد مطوري ”بيكس“ وهو يركب على ظهر الروبوت، مستخدمًا الأخير كنوع من المركبات، ويمكن للركاب التحكم في الروبوت عبر المقاود.

وقال سوب: ”في منتصف الطريق بين الروبوتات التي تشبه البشر والروبوتات ذات العجلات، تساءلنا عما إذا كانت هناك فرصة لتطوير شيء مميز“، لافتًا الى انه ”لهذا السبب بدأنا تطوير بيكس، وهو روبوت رباعي الأرجل، ونعتقد أن تقنية المشي التي تم تطويرها في تطوير الروبوتات التي تشبه البشر يمكن بالتأكيد تطبيقها على روبوتات رباعية“.

وعلى الرغم من أن الشركة لم تقدم أي تفاصيل حول مدى سرعة الروبوت، إلا أن الفيديو يظهر ”الماعز الروبوت“ يتحرك بوتيرة بطيئة.

وقال برنامج ”كاليدو“، إن الروبوت الجديد يمكنه حمل ما يصل إلى 220 رطلًا (حوالي 100 كغم) بما في ذلك الركاب البشر.

الى ذلك،نقلت ”بيزنس إنسايدر“ عن سوب قوله إن ”الروبوت لا يزال قيد التطوير“، مشيرًا إلى أنه ”يمكن استخدامه لنقل البضائع في المستودعات والمصانع“.

ويحتوي ”الروبوت“ على جسم علوي معياري، مما يعني أنه يمكن إزالة هيكل ”الماعز“ إذا لزم الأمر، وفق ”بيزنس إنسايدر“.