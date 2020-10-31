الكشف عن موعد إطلاق هاتف “Galaxy W21 5G” القابل للطي

ينتظر عشاق هواتف شركة سامسونغ بفارغ الصبر موعد طرح الهاتف الجديد ، قابل للطي يسمى Galaxy W21 5G ، والذي يعتبر نقلة نوعية في تصميم الهواتف الذكية الجديدة .

وكشفت شركة ”سامسونغ“، اليوم السبت، عن موعد إطلاق أحدث هاتف ذكي قابل للطي يسمى Galaxy W21 5G، وهو هاتف رائد ذو مظهر مألوف.

ومن المقرر وصول الهاتف الجديد إلى الصين الأربعاء المقبل 4 نوفمبر، لكن التقارير الأولية والقوائم تكشف أنه سيكون مطابقا لهاتف Galaxy Z Fold2 5G.

وكانت شركة سامسونغ قد أطلقت هاتف Galaxy Z Fold2 في السوق الصيني خلال سبتمبر الماضي، واليوم تستعد الشركة لإطلاق هاتف Galaxy W21 5G حصرياً في شركة Telecom في الصين.

ومن المرجح أن يكون الاختلاف الرئيسي الوحيد بين W21 5G و Galaxy Z Fold2 5G هو لون المفصلة واللوحة الخلفية أكثر لمعانا، فظهر هاتف “ W21 5G “ في قاعدة بيانات هيئة الاتصالات الصينية المعروفة اختصارا باسم TENAA باللون الذهبي، كما يرتكز التغيير الرئيسي في تصميم Galaxy W21 5G في شعار China Telecom الذي يظهر بوضوح.

ويجرى حالياً بيع هاتف Galaxy Z Fold 2 (5G) في الصين بسعر يصل إلى أكثر من 2500 دولار، وهناك احتمال أن تكلف النسخة الراقية من هذا الجهاز 2.988 دولار أمريكي، وسيتعين علينا الانتظار حتى نهاية هذا الأسبوع لمعرفة كافة التفاصيل.