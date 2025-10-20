الأثنين 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 20 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المدعي العام في فلوريدا يستدعي شركة روبلوكس بشأن سلامة الأطفال

منذ 57 دقيقة
شركة روبلوكس

شركة روبلوكس

A A A
طباعة المقال

قال المدعي العام الجمهوري لولاية فلوريدا جيمس أوثماير إن مكتبه بصدد إصدار أوامر استدعاء جنائية لشركة روبلوكس، ووصف منصة ألعاب الفيديو بأنها “أرض خصبة لجناة مفترسين” تعرض الأطفال للخطر.

وفي مقطع فيديو نُشر على منصة إكس، اتهم أوثماير شركة روبلوكس بالتربح من الأطفال دون حمايتهم. وقال “لقد سمحوا بإساءة معاملة أطفالنا”.

وأوضح أوثماير أن الاستدعاءات ستسمح للمدعين بجمع المزيد من المعلومات حول النشاط الإجرامي المزعوم على المنصة، بما في ذلك أدلة تتعلق بجناة مشتبه بهم وضحايا.

وواجهت شركة روبلوكس منذ فترة طويلة تساؤلات تتعلق بسلامة الأطفال، وهو قلق أبرزه تقرير صادر عن شركة (هايندينبورج) للأبحاث في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.

ودفعت هذه المخاوف شركة روبلوكس إلى الاستثمار بكثافة في حماية المستخدمين الأصغر سنا على منصتها من خلال تشديد قواعد المراسلة للأطفال دون سن 13 عاما، وتعديل المحتوى بصورة مكثفة والمراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وفي بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز، قالت روبلوكس إنها تحظر مشاركة الصور ومقاطع الفيديو في الدردشة، وتستخدم مرشحات (فلاتر) مصممة لمنع تبادل المعلومات الشخصية، وتعمل على تطبيق تقديرات العمر لجميع المستخدمين الذين يصلون إلى ميزات الدردشة.

وقال متحدث باسم روبلوكس “في حين لا يوجد نظام مثالي، فإن فرقنا المدربة وأدواتنا الآلية تراقب الاتصالات باستمرار للكشف عن المحتوى الضار وإزالته”.

وحظر العراق تطبيق روبلوكس في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، استنادا إلى مخاوف من أن المنصة تتيح التواصل المباشر بين المستخدمين مما يعرض الأطفال والمراهقين للاستغلال المحتمل أو الابتزاز الإلكتروني، وقال إن محتوى المنصة “يتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية”.

وتواجه روبلوكس تدقيقا متزايدا في الولايات المتحدة، مع وجود دعاوى قضائية متعددة، بما في ذلك من دعوى مرفوعة أمام المدعي العام في لويزيانا وقضية سابقة في سان فرانسيسكو، تزعم أن الشركة تتقاعس عن تنفيذ تدابير السلامة الكافية وتمكن المتحرشين جنسيا من استغلال الأطفال.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

شعار شركة أبل
القيمة السوقية لأبل تقترب من 4 تريليونات دولار
الجسم المحترق تم العثور عليه في صحراء بيلبارا (ساينس ألرت نقلا عن الشرطة الأسترالية)
العثور على جسم محترق في صحراء أسترالية
توقف التطبيقات
عطل في خدمات "إيه.دبليو.إس" يتسبب في توقف تطبيقات شهيرة

الأكثر قراءة

متظاهرون يحملون أعلامًا ولافتات يسيرون في مسيرة احتجاجية تحت شعار ”لا ملوك“ ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خارج مبنى بلدية لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 18 أكتوبر 2025. رويترز
"لا للملوك".. احتجاجات ضخمة في أمريكا ضد ترامب!
المبعوث الأميركي توم باراك
الفرصة الأخيرة لبيروت.. باراك يحذّر من "مواجهة كبرى" إذا لم يُنزع سلاح حزب الله
مركبات جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة (اليونيفيل) تسير في أحد شوارع مرجعيون، جنوب لبنان، 20 كانون الثاني/يناير 2025. رويترز
هل تحل قوّة عسكرية أوروبية مكان "اليونيفيل" في جنوب لبنان؟