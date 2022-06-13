المساواة في الأجور.. موظفات تربحن دعوى قضائية ضد غوغل

ادّعت ثلاث نساء قضائيًا على شركة غوغل عام 2017 بسبب دفعها أجورًا منخفضة للعاملات، الأمر الذي اعتبرنه انتهاكًا لقانون المساواة في الأجور مع الرجال في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وأشارت السيدات الثلاث إلى فجوة في الأجور تبلغ نحو 17 ألف دولار، وفقا لوكالة “بلومبرغ” الأميركية.

في هذا الاطار، وافقت “غوغل” على سداد 118 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية ضد التمييز بين الجنسين، في دعوى جماعية تضم نحو 15500 موظفة.

كما تزعم الشكوى أن “غوغل” تحبس النساء في مسارات وظيفية أقل، مما يؤدي إلى رواتب أقل ومكافآت أقل مقارنة بنظرائهن من الرجال.

وعملت الموظفات اللاتي حصلن على التعويضات عبر عدة مستويات وأقسام داخل “غوغل”، إذ بلغ متوسط ​​التعويض حوالي 7600 دولار لكل موظفة.

وكانت من بين المتقدمات بالشكوى، هايدي لامار، وهي معلمة في مرحلة ما قبل المدرسة في مركز الأطفال التابع لـ”غوغل”، تتقاضى 18.51 دولار للساعة، بينما يتلقى نظيرها الذكر بمؤهلات أقل وخبرة أقل 21 دولارا للساعة.

ولا تزال شروط التسوية المالية بحاجة إلى موافقة القاضي، في جلسة استماع ستنعقد في 21 حزيران الجاري.

الى ذلك، قال متحدث باسم “غوغل” تعليقًا على الحكم: “بينما نؤمن بشدة بإنصاف سياساتنا وممارساتنا، بعد ما يقرب من 5 سنوات من التقاضي، اتفق الجانبان على أن حل المسألة، دون أي قبول أو نتائج، في مصلحة الجميع، ويسعدنا أن نتوصل إلى هذا الاتفاق”.