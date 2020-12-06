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المسبار “تشانغ إي – 5” نجح في مهمته

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المسبار "تشانغ إي – 5" نجح في مهمته

المسبار "تشانغ إي – 5" نجح في مهمته

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قالت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، الأحد، إنها نجحت لأول مرة في تحقيق الالتقاء والالتحام في مدار القمر لمركبة الصعود الخاصة بمسبار “تشانغ إي – 5” مع مجموعة مركبة العودة.

وتم خلال هذه العملية نقل العينات، التي جمعها المسبار من كوكب القمر، إلى مركبة العودة في مهمة بدأت بإطلاق المركبة الفضائية يوم 24 تشرين الثاني الماضي. وفي يوم 3 كانون الاول الجاري، بعد إنجازها المهمة الموكلة إليها، أقلعت المركبة الفضائية الصينية عائدة من سطح القمر إلى الفضاء الخارجي. أما المرحلة المقبلة من هذه المهمة فهي الوصول بأمان إلى الأرض وإيصال العينات الترابية/الصخرية القمرية إلى علماء الفضاء الصينيين.

ويعد هذا الإنجاز العلمي قفزة نوعية تاريخية في مشوار علماء الفضاء في الصين الذي تكلل لأول مرة بالنجاح في جلب عينات جيولوجية من سطح القمر.

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