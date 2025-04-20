المسيّرة التركية "بيرقدار TB2" تنجح في ثاني اختبار بمحرك محلي الصنع

أجرت الطائرة المسيرة التركية “بيرقدار TB2″، التي تعد أول مسيّرة مسلحة مطورة محليًا من قبل شركة “بايكار”، ثاني اختبار طيران ناجح لها، مستخدمةً محركًا محليًا من إنتاج الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان، أن المسيرة “بيرقدار TB2” أجرت بنجاح ثاني اختبار تحليق بالمحرك المحلي “TM100” الذي أنتجته “بايكار”.

وقال المدير العام لشركة بايكار خلوق بيرقدار في منشور على إكس، السبت، إن “بيرقدار TB2” هي مسيّرة مسلحة تكتيكية، والأكثر طلبًا.

وأضاف بيرقدار أن المسيرة المذكورة تُنتج بأعلى كميات على مستوى العالم في فئتها.

وأكد بيرقدار أن “بيرقدار TB2” تم تطويرها بالكامل محليًا من هيكلها إلى أنظمتها الإلكترونية، ومن كمبيوتر التحكم بالطيران إلى جميع برمجياتها.

وأضاف أنه في السابق، حاول البعض إثارة البلبلة من خلال القول إنها “جيدة ولكن محركها غير محلي”، مستدركا: “إلا أن المحرك لم يكن آنذاك من بين المكونات الأكثر أهمية في نجاح مهمة المسيرة، ولهذا ركزنا في البداية على مجالات استراتيجية أكثر أهمية”.

يُشار إلى أن “بيرقدار TB2” بنوعيها الاستطلاعي والمسلح، مصنّعة من قبل “بايكار” بإمكانات وقدرات محلية خالصة، وتسلمت القوات المسلحة التركية أول دفعة منها عام 2014.

وتُستخدم الطائرة حالياً من قبل الجيش، وحرس الحدود، والأمن والاستخبارات في تركيا، إلى جانب استخدامها في بلدان أخرى مثل أذربيجان وقطر وأوكرانيا.