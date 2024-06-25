المشاكل تلاحق "تسلا".. والشركة تستدعي الآلاف من شاحنات سايبرتراك

قالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة إن شركة تسلا ستستدعي 11688 شاحنة كهربائية من طراز (سايبرتراك) بسبب احتمال تسبب عطل في مسَاحات الزجاج الأمامي في تقليص مدى الرؤية، وهو ما يزيد خطر وقوع حوادث تصادم.

وأضافت في مذكرة منفصلة أن شركة تصنيع السيارات الكهربائية أيضا ستستدعي 11383 وحدة من ذات الشاحنات الصغيرة (البيك أب) بسبب احتمال تركيب جزء من أغطية صندوق السيارة على نحو غير صحيح، وهو ما قد يؤدي إلى احتمال فكه وتعريض السيارات التي تسير وراء هذه الشاحنات للخطر.

واستدعت الشركة قرابة أربعة آلاف شاحنة سايبرتراك في أبريل\نيسان لإصلاح دواسة الوقود التي كان يُحتمل ألّا تثبت في مكانها وأن تعلق.

وتمثل عملية الاستدعاء أحدث انتكاسة للمركبة التي من المتوقع أن يبدأ إنتاجها على نطاق تجاري العام المقبل. ولم تفصح تسلا بعد أيضا عن عدد الشاحنات التي سلمتها لمستهلكين في تقريرها الفصلي عن عمليات التسليم والإنتاج.