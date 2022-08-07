المنافسة مع iMessage.. ثلاث ميزات على واتساب إضافتها الآن

تسعى واتساب الى أن تكون منصة المراسلات المفضّلة لدى المستخدمين، من خلال إضافة العديد من التحديثات والميزات التي تجعل تجربة المستخدم أفضل وأكثر إمتاعًا.

في هذا الإطار، تحدّثت صحيفة sun البريطانية عن ثلاث ميزات جديدة تحتاج واتساب إلى إضافتها في الفترة المقبلة حتى تبقى متربعةً في المركز الأول.

تعديل النص

كانت واتساب السبّاقة في مجال تطبيقات المراسلة،عندما سمحت لمستخدميها إلغاء إرسال النصوص.

والآن، تعدّ شركة أبل على بعد أسابيع من السماح لمستخدميها بتعديل الرسائل على التطبيق التابع لها imessage.

إذ انّ القدرة على تصحيح الأخطاء في المراسلات خاصية مميزة جدا، لا سيما اذا اقترف المرسل خطأ محرجًا.

لذا، على واتساب بدورها الإسراع لإضافة هذه الميزة.

ميموجي

الميموجي هي من أفضل ميزات تطييق imessage الخاص بهواتف أيفون، حيث يمكن للمستخدمين أن يصمّموا صورًا تعبيرية Avatars، خاصة بهم.

ويمكنهم أيضًا إرسال ملصقات ميموجي، وتصميم ملصقات ميموجي متحركة، وحتى استخدام الصور التعبيرية بدل الوجه خلال مكالمة الفيديو FaceTime.

في هذا السياق، لفتت Sun الى ان هناك معلومات بأن واتساب تعمل على إضافة ميزات مشابهة.

كما أنّ استبدال رسم متحرك بالوجه أثناء مكالمة الفيديو سيكون امرًا ممتعًا، ومن الممكن أن تكون الخاصية متاحة خلال سنة، في حال كانت التسريبات صحيحة.

محادثات جماعية أفضل

محادثات المجموعة هي جزء من تجرية واتساب. فتقريبا معظم المستخدمين موجودون، على الاقل، في محادثة جماعية واحدة.

وتشير الصحيفة البريطانية الى أن بإمكان الشركة أن تحسّن خاصية المحادثة الجماعية.

في البداية، على واتساب ان تتيح إمكانية مغادرة المستخدمين بصمت وهدوء، كما أنه ينبغي أن يتمتع مشرفو المحادثة الجماعية بإمكانية محو الرسائل للجميع وليس فقط لأنفسهم.