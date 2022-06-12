المواصفات الكاملة للهاتف المنتظر القادم بقوة شحن 150 وات

العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية حول الهاتف الرائد والمنتظر من شركة ون بلس الصينية حيث تنوي الكشف عن أحدث وأخر هواتفها الرائده لهذا العام الهاتف الذكي OnePlus 10T حيث كشف المسرب الشهير Yogesh Brar مع Onsitego عن بعض مواصفات الهاتف وايضا نشر صور لتصميم الهاتف المتوقعه ومن الجدير بالذكر ان الهاتف سوف يأتي خلافاً للهاتف الرائد OnePlus 10 Pro والذي تم الكشف عنه فى مارس أوخر الربع الأول من العام الجاري 2022 ولكن سوف يأتي الهاتف الجديد بمواصفات أرقي وأفضل كما أنه سوف يأتي بشاشة بقياس 6.7 بوصة مثل الأخير ولكن بدقة FHD+ وليس QHD+ مثل سابقه.

ولكن سوف يختلف فى التصميم العام للهاتف كما أنه سوف يأتي بأحدث شرائح شركة كوالكم الأمريكية Snapdragon 8+ Gen 1 الجيل الجديد بتقنية 4 نانوميتر علي الرغم من أن بعض التسريبات السابقه اشارته انه قد يأتي بمعالج Dimensity 9000، اما حول كاميرات الهاتف فتأتي الأمامية بدقة 32 ميجابكسل بثقب مركزي أعلي الشاشة اما الكاميرات الخلفيه فتأتي ثلاثية الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري OIS وتصوير فيديوهات بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية الي جانب أخري بدقة 16 ميجابكسل بزواية عريضة ultra wide مع كاميرا بدقة 2 ميجابكسل ميكرو ويكتمل الشكل الرباعي للكاميرا بفلاش LED ولكن هذه المره تصميم الكاميرا الخلفيه جديد بعرض الهاتف ولكن قد يكون ذلك لأعتبارات جمالية لتصميم الهاتف.



تصميم مسرب للهاتف الرائد OnePlus 10T

وسوف يأتي الهاتف ببطارية مميزة بقوة شحن رائعه تصل الي 150 وات والتي تعد ميزة رائعه علي عكس OnePlus 10 Pro والقادم بقوة 80 وات فقط ولكن سعة البطارية تأتي 4800 مللي أمبير فقط وليس مثل سابقه القادم بسعة 5000 مللي أمبير ولكنا نري ان الفرق فى هذا الامر ليس كبير، ومن المتوقع ان يتم الكشف رسمياً عن الهاتف خلال شهر يوليو المقبل من العام الجاري 2022 وليس هناك تفاصيل حول تسعير الهاتف ولكن من المتوقع أن يأتي في حدود 900 دولار تقريباً ومن المترقب كشف المزيد من التفاصيل حول الهاتف خلال الفترة المقبله وسوف نوافيكم بالكاد بكل جديد.