النداء الأخير.. خبراء ينصحون بشراء بيتكوين قبل أن تتجاوز هذا السعر!

سجّلت عملة بيتكوين قفزة نوعية (الثلاثاء 22-4-2025)، متجاوزة عتبة 91,600 دولار للمرة الأولى منذ أوائل مارس، في ظل مؤشرات متزايدة على عودة الزخم الاستثماري للعملة الرقمية الأشهر في العالم، وسط توترات سياسية واقتصادية عالمية تعيد تشكيل سلوك الأسواق.

وتزامن الارتفاع الكبير هذا الأسبوع مع موجة بيع جديدة في الأسهم الأميركية، حيث صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته للضغط على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مطالباً بخفض أسعار الفائدة فوراً، ومشيراً إلى إمكانية إقالته قانونيًا قبل انتهاء ولايته في مايو 2026، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة، الأمر الذي ساهم في صعود الذهب إلى مستويات قياسية جديدة، ورفع من جاذبية عملة بيتكوين كأصل رقمي مقاوم للتقلبات النقدية والسياسية.

مؤشرات تفاؤل جديدة

أعلنت شركة Strategy، المملوكة لمايكل سايلور، عن شراء 6,556 وحدة من عملة بيتكوين بقيمة نحو 556 مليون دولار، ما رفع إجمالي حيازاتها إلى 538,200 عملة، وجاءت هذه العملية ضمن استراتيجية تمويل باستخدام الأسهم، لتعزيز المخزون الرقمي للشركة في وجه التقلبات.

ورغم إعلان سابق عن خسارة غير محققة بقيمة 6 مليارات دولار، ساهمت عمليات الشراء الأخيرة في رفع المعنويات وتعزيز الثقة بمستقبل عملة بيتكوين.

من الناحية الفنية، يشير المتداولون إلى أن المتوسط المتحرك البسيط لـ200 يوم عند 88,370 دولار أصبح مستوى دعم حاسم، ويقول المتداول الشهير Daan Crypto Trades إن المنطقة بين 90 إلى 91 ألف دولار شكّلت سابقًا قاعًا سعريًا، وكسر مستوى 93 ألف دولار — سعر افتتاح العام — سيكون إشارة قوية لاستعادة الاتجاه الصاعد.

في السياق نفسه، أظهر تحليل لمنصة CryptoQuant أن اختراق حاجز 91,000 دولار قد يكون العامل الحاسم في تعزيز ثقة المستثمرين قصيري الأجل، مما يقلل من احتمالات البيع المفاجئ.

تفاؤل الخبراء… وفرصة قد لا تتكرر

أعاد مؤسس BitMEX، آرثر هايز، التأكيد على رؤيته بأن هذه الفترة قد تكون “الفرصة الأخيرة” لشراء عملة بيتكوين بسعر دون 100 ألف دولار، متوقعًا اختراقات كبيرة قادمة. وتتماشى تصريحاته مع تحليل الاقتصادي تيموثي بيترسون، الذي رجّح أن تصل عملة بيتكوين إلى 138,000 دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

واستند بيترسون إلى سلوك تاريخي للعملة الرقمية، حيث أشار إلى أنه منذ عام 2010، وفي 38 مناسبة سابقة تجاوز فيها مؤشر العائد الفعّال للسندات الأميركية 8%، سجلت عملة بيتكوين ارتفاعًا بنسبة 71% منها بعد ثلاثة أشهر، بمتوسط مكاسب بلغ 31%. أما في الحالات التي انخفضت فيها، فلم تتجاوز الخسارة 16%.

عملة بيتكوين تنفصل عن أسواق الأسهم وتقترب من الذهب

واحدة من أبرز التطورات في هذه الدورة الصعودية هي بداية انفصال عملة بيتكوين عن أداء أسهم التكنولوجيا، فقد بدأت العملة الرقمية في التداول بطريقة أقرب إلى الذهب — ملاذ تقليدي في أوقات الأزمات — مما يفتح الباب أمام سردية جديدة أكثر استقرارًا لها.

وقال ريتشارد جالفين، الشريك في صندوق التحوط DACM: “إذا واصلت عملة بيتكوين الابتعاد عن ارتباطها بالأسواق التقليدية، فإن رؤيتها كأداة لحفظ القيمة ستعود بقوة”.

عودة الثقة: تدفقات قوية إلى صناديق عملة بيتكوين

وفي مؤشر واضح على استعادة الثقة، استقطبت صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات استثمارية بلغت 381 مليون دولار يوم الإثنين — وهي الأكبر منذ يناير الماضي.