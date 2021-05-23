الهند تطالب مواقع التواصل بحذف المحتويات عن المتحور الهندي

طالبت الحكومة الهندية منصات التواصل الاجتماعي بحذف المحتويات التي تشير إلى “المتحور الهندي” من فيروس كورونا.

والمتحور الذي أطلق عليه بي.1.617 ظهر أولاً في الهند العام الماضي، ونسب له الدور الأكبر في موجة فيروس مدمرة اجتاحت دولاً في جنوب آسيا في الأسابيع القليلة الماضية. ورُصد المتحور في بريطانيا و43 دولة أخرى على الأقل، حيث بات يشار إليه على نطاق واسع بـ”المتحور الهندي”.

والأوامر الحكومية، الصادرة الجمعة عن وزارة الإلكترونيات والإعلام، سلطت الضوء على حساسية الحكومة تجاه اتهامات لها بسوء إدارة الارتفاع الجديد في عدد الإصابات. وتطلب الوزارة في تلك الأوامر من شركات التواصل الاجتماعي “إزالة كل المحتوى” الذي يشير إلى “المتحور الهندي”.

وجاء في الرسالة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها “وردنا أن معلومات مضللة تنتشر على الإنترنت، تفترض أن “متحوراً هندياً من فيروس كورونا المستجد ينتشر في أنحاء الدول. إنها معلومات كاذبة تماماً”.

وأشارت الحكومة إلى دعوات سابقة لمنع “الأخبار الكاذبة والمضللة” بشأن الوباء على مواقع التواصل الاجتماعي، كسبب أساسي لإصدار الأمر.

وقالت إن منظمة الصحة العالمية وصفت المتحور بأنه يمثل “قلقاً على مستوى العالم” الأسبوع الماضي، بينما يواصل تفشيه في أنحاء العالم.