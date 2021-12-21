الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الهند تترقب إصدار تلفاز ذكي جديد من "OnePlus"

21 - ديسمبر - 2021
OnePlus

OnePlus

A A A
طباعة المقال

كشفت تسريبات جديدة أن OnePlus تعمل على أجهزة تلفزيون ذكية جديدة سيتم إطلاقها في السوق الهندية قريبًا.

جاءت هذه الاخبار من حساب @stufflistings على تويتر، والذي أفاد أيضًا أن الشركة ستطلق تلفزيونًا ذكيًا بحجم 32 بوصة و 43 بوصة على الأقل، وفقًا للمعلومات التي تلقاها.

ومع ذلك، لم يتم مشاركة أي تفاصيل أخرى دقيقة بخصوص أجهزة OnePlus Smart TV الجديدة القادمة. ولكن من المرجح ان تقوم الشركة بالإعلان عن أجهزة التلفاز الجديدة هذه مع مجموعة 10 الرائدة القادمة من الهواتف الذكية.

يشار إلى أن هذه العلامة التجارية قد دخلت بالفعل لسوق التلفزيونات الذكية في الهند من خلال أجهزة تلفزيون OnePlus ، ضمن سلسلة Y و U و Q.

ولكن الآن ، يبدو أنها توسع عروضها في منطقة جنوب شرق آسيا.

اعتبارًا من الآن، ليس من الواضح ما إذا كانت أجهزة التلفزيون الذكية الجديدة هذه ستطلق في إطار السلسلة المختلفة المذكورة أعلاه أم أنها جزء من مجموعة جديدة تمامًا.

 

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    HTC Desire 22 Pro
    HTC تطلق هاتفها الجديد Desire 22 Pro.. إليكم المواصفات
    خدمة الإيميل Outlook‎‎
    تطوير نسخة "لايت" من خدمة الإيميل Outlook‎‎
    ساعة آبل
    ميزات غير مسبوقة في الإصدار الجديد من ساعة أبل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة