الهند تستثمر 18 مليار دولار لإنشاء شركة عملاقة لصناعة الرقائق

تسعى الهند إلى تأسيس شركة عالمية رائدة في مجال الرقائق الإلكترونية، رغم أن فرص تحقيق هذا الهدف تبقى محدودة بسبب المنافسة الشديدة وتأخر الهند في دخول سباق تصنيع الرقائق المتقدمة.

ويأتي هذا المسعى في سياق التغيرات العالمية التي بدأت عام 2022، عندما فرضت الولايات المتحدة قيودًا على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين بهدف الحد من وصول بكين إلى أحدث التقنيات، مما أطلق سباقًا عالميًا نحو الاعتماد الذاتي في مجال أشباه الموصلات.

وقد شكّل هذا الوضع فرصة للهند لتقليل اعتمادها على الواردات، وتأمين إمدادات الرقائق للقطاعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى محاولة الاستحواذ على حصة أكبر في سوق الإلكترونيات العالمي بعيدًا عن الصين، وفق تقرير نشرته شبكة “سي إن بي سي”.