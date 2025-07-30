الهند تطلق قمرا صناعيا بالتعاون مع ناسا لمراقبة التهديدات المناخية

أطلقت الهند اليوم الأربعاء قمرا صناعيا للتصوير الراداري، يعد الأول من نوعه في بعض الخصائص‭K‬ بتكلفة 1.5 مليار دولار‭ ‬وجرى تطويره بالتعاون مع إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، للمساعدة في تحسين مراقبة تغير المناخ والكوارث الطبيعية على مستوى العالم.

والقمر (نيسار) هو ثمرة أول تعاون من نوعه بين منظمة أبحاث الفضاء الهندية وناسا.

وانطلق القمر الصناعي من مركز ساتيش داوان الفضائي الهندي في الساعة 1210 بتوقيت جرينتش على متن صاروخ متوسط الرفع، مما يمثل علامة فارقة في التعاون الفضائي ويعزز مكانة الهند في مهام الأقمار الصناعية منخفضة التكلفة وعالية التأثير.

كما أنه أول قمر صناعي للتصوير الراداري في العالم يستخدم ترددين للرادار وهما النطاق (إل) الذي توفره وكالة ناسا والنطاق (إس) الذي طورته منظمة أبحاث الفضاء الهندية لتتبع التغييرات الدقيقة على سطح الأرض، بما في ذلك الحركات الصغيرة التي تصل إلى سنتيمتر واحد، حسب ما ذكرته وكالتا الفضاء.