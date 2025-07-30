الأربعاء 5 صفر 1447 ﻫ - 30 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الهند تطلق قمرا صناعيا بالتعاون مع ناسا لمراقبة التهديدات المناخية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 30 - يوليو - 2025 10:07 مساءً
علم الهند

علم الهند

A A A
طباعة المقال

أطلقت الهند اليوم الأربعاء قمرا صناعيا للتصوير الراداري، يعد الأول من نوعه في بعض الخصائص‭K‬ بتكلفة 1.5 مليار دولار‭ ‬وجرى تطويره بالتعاون مع إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، للمساعدة في تحسين مراقبة تغير المناخ والكوارث الطبيعية على مستوى العالم.

والقمر (نيسار) هو ثمرة أول تعاون من نوعه بين منظمة أبحاث الفضاء الهندية وناسا.

وانطلق القمر الصناعي من مركز ساتيش داوان الفضائي الهندي في الساعة 1210 بتوقيت جرينتش على متن صاروخ متوسط الرفع، مما يمثل علامة فارقة في التعاون الفضائي ويعزز مكانة الهند في مهام الأقمار الصناعية منخفضة التكلفة وعالية التأثير.

كما أنه أول قمر صناعي للتصوير الراداري في العالم يستخدم ترددين للرادار وهما النطاق (إل) الذي توفره وكالة ناسا والنطاق (إس) الذي طورته منظمة أبحاث الفضاء الهندية لتتبع التغييرات الدقيقة على سطح الأرض، بما في ذلك الحركات الصغيرة التي تصل إلى سنتيمتر واحد، حسب ما ذكرته وكالتا الفضاء.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    تاتا موتورز الهندية
    مقابل 3.8 مليار يورو.. "تاتا موتورز" الهندية توافق على شراء "إيفيكو" الإيطالية
    شركة مرسيدس
    مرسيدس تتأثر برسوم ترامب وتخفض هامش ربح قطاع السيارات لعام 2025
    وكالة الطاقة الدولية
    وكالة الطاقة الدولية تتوقع أسرع زيادة للطلب على الكهرباء في أكثر من 10 سنوات

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    تحضروا لموجة حرّ جديدة في الأسبوع الثاني من آب!
    الشيخ بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري يصل بيروت غداً
    غوتيريش يدعو الحكومة والجيش اللبنانيين إلى نزع سلاح حزب الله
    العد العكسي بدأ.. مخازن "الحزب" تحت المراقبة