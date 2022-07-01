الهند تطلق 3 أقمار صناعية ومنصة مدارية تجريبية

أطلق صاروخ هندى ثلاثة أقمار صناعية ومنصة مدارية تجريبية في مهمة المركبة رقم 55 حتى الآن، حيث انطلقت مركبة إطلاق الأقمار الصناعية القطبية (PSLV) المكونة من أربع مراحل، والتي يبلغ ارتفاعها 145.7 قدمًا (44.4 مترًا) من مركز ساتيش داوان الفضائي في جنوب شرق الهند في السماء الزرقاء الصافية فيما وصفه معلق البعثة بأنه “انطلاق رائع”.

ووفقا لما ذكره موقع “space” الأميريكي، تم فصل مراحل الصاروخ بشكل سليم كما هو مخطط مع بدء فصل الحمولة، وقال شري سوماناث، رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO): “وضعت PSLV C 53 الأقمار الصناعية للعملاء في مدار دقيق يبلغ 570 كيلومترًا [354 ميلًا] بميل 10 درجات”.

وأضاف سوماناث، “بهذه المهمة اليوم، يتم وضع كل هذه الأقمار الصناعية الثلاثة في المدار الصحيح، وآمل أن يتم القيام بالمزيد من الأنشطة وأن تكون المهمة ناجحة تمامًا لعملائنا.”

حملت PSLV ثلاثة أقمار صناعية في هذه المهمة، وكان جميعها من سنغافورة، ولعل أكبرها هي مركبة مراقبة الأرض التي يبلغ وزنها 805 رطلاً (365 كيلوجرامًا) والمعروفة باسم DS-EO، والتي ستوفر صورًا كاملة الألوان لتصنيف الأراضي وخدمة المساعدة الإنسانية واحتياجات الإغاثة في حالات الكوارث، كما كتب مسؤولو ISRO في وصف المهمة.

كما حملت PSLV ست حمولات صُممت لإجراء أبحاث في المدار باستخدام المرحلة الرابعة من الصاروخ كمنصة، وهذه المرحلة، التي تسمى الوحدة التجريبية المدارية PSLV، مزودة بألواح شمسية ونظام التوجيه والملاحة والتحكم.

وقال مسؤولو المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء إن المهمة تمثل أول استخدام من نوعه لمرحلة عليا من PSLV، ويعد إطلاق PSLV جزءًا من امتداد مزدحم في رحلات الفضاء.