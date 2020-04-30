فيديو يصدم… “سعلة” واحدة تعرض 10 أشخاص لالتقاط العدوى

أظهر مقطع فيديو توضيحي كيف يمكن لسعلة واحدة في الهواء داخل الطائرة، أن تتسبب بانتشار الفيروسات، بما فيها فيروس كورونا، عبر المقصورة بكاملها، في حال كان الشخص مصابا بالمرض.

وصمم الفيديو التوضيحي، قبل سنوات، باحثون من جامعة بوردو في ولاية إنديانا في الولايات المتحدة، لتوضيح كيف تنتقل مسببات الأمراض التاجية إلى أبعد بكثير مما كان متوقعًا.

Well, the Washington Post's story about how droplets spread on airplanes wins the award for "gif most likely to give me nightmares FOREVER" https://t.co/vwW3w1Ti3v pic.twitter.com/tQSLMRufN1 — 💀 damned sinker 💀 (@dansinker) April 28, 2020

ويظهر التصميم كيف أن قطرات اللعاب الناجمة عن سعلة واحدة فقط تنشر، عموديا وأفقيا، عددا كبيرا من الجراثيم، والتي تمتد بعد ذلك في جميع أنحاء الطائرة عبر الهواء.

ويعتبر الأشخاص العشرة الأقرب للشخص الذي قام بالسعال، أكثر عرضة لالتقاط العدوى، مما يضعهم في دائرة خطر أكبر، مقارنة مع غيرهم على مسافة أبعد في المقصورة نفسها.

وتعكس المحاكاة ما يحصل للفيروسات التي يمكن أن تعلق لفترة طويلة في الهواء، وتنتقل عبر مسافات، وإن كان العلماء ليسوا متأكدين تمامًا من أن هذا النموذج يمكن أن يعكس ما يحصل مع فيروس كورونا.

في المقابل، كشفت آخر الدراسات التي أجريت على الفيروس من مدينة ووهان وسط الصين، أن حبيبات “كورونا” بإمكانها أن تعلق في الهواء لساعات طويلة في منطقتين أساسيتين، الأماكن المزدحمة، والأخرى سيئة التهوية.

وتشير بعض الأدلة إلى أن فيروس كورونا المحمول على القطرات الناجمة عن السعال أو العطس لدى الشخص المصاب، قد ينتقل في الهواء داخل المكاتب والمطاعم والطائرات عن طريق مكيفات الهواء.

ويأتي ذلك بعد دراسة أجراها باحثون أميركيون وجدت أن شخصا مصابا نشر الفيروس إلى 43 بالمئة من زملائه داخل مكاتب العمل في كوريا الجنوبية.

ويوماً بعد يوم، تتطور الدراسات لكشف لغز فيروس كورونا الذي حيّر العلماء والعالم في سرعة انتشاره. وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 80 مطور لقاح يسابقون الزمن، لابتكار لقاح لإنهاء فيروس كورنا، حتى أن مجموعة من المطورين اقترحوا تصنيع اللقاحات قبل اختبارها بالكامل.

توازياً، قال علماء صينيون إن “كورونا” لن يتم القضاء عليه، ما يزيد من إجماع متزايد حول العالم بأن المرض الذي يسببه الفيروس سيعود على الأرجح على شكل موجات موسمية مثل الإنفلونزا.