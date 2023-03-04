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اليابان تؤجل إطلاق الصاروخ إتش 3

منذ 6 دقائق
صاروخ فضائي- أرشيفية

صاروخ فضائي- أرشيفية

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أجلت وكالة الفضاء اليابانية، السبت، إطلاق صاروخها إتش 3 يوما إلى يوم الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية وذلك بعد تعليقها عملية إطلاق الشهر الماضي بسبب مشكلة فنية.

وأوقفت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) عملية الإطلاق التي كانت مقررة في البداية في 17 فبراير شباط عندما فشلت محركات الدفع في الصاروخ في العمل.

ويحمل الصاروخ، أول سلسلة يابانية جديدة منذ أكثر من 22 عاماً، قمراً صناعياً متقدماً لرصد الأرض، مكلفاً بشكل أساسي بمراقبة الأرض وجمع البيانات للاستجابة للكوارث ورسم الخرائط.

ويحمل “إتش 3” أيضاً جهاز استشعار يعمل بالأشعة تحت الحمراء، طوّرته وزارة الدفاع، يمكنه مراقبة النشاط العسكري بما في ذلك إطلاق الصواريخ.

وتم تطوير صاروخ “إتش 3” بتكلفة 200 مليار ين (1.5 مليار دولار) بالاشتراك بين “جاكسا” و”ميتسوبيشي” للصناعات الثقيلة، كخليفة لصاروخ “إتش -2 إيه”، والذي من المقرّر أن يتقاعد بعد إطلاقه الخمسين المتوقع خلال السنوات المقبلة، بعد 20 سنة من الخدمة.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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