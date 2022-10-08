اليكم تفاصيل جديدة حول خلاف ناسا وروسيا فى تجارب الفضاء

أعلن أوليج أورلوف، مدير معهد المشكلات الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن تجربة SIRIUS التي تتضمن عزلة سنوية كاملة للطاقم في منشأة أرضية، ستجرى في جميع الأحوال، ويشير أورلوف في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن التجربة ستبدأ في عام 2023، حتى في حالة رفض ناسا وبرنامج البحوث البشرية Human Research Program (HRP) المشاركة فيها.

ووفقا لما ذكره موقع “RT”، يضيف أورولف، تؤكد ناسا وHRP على اهتمامهما بهذه التجربة، بيد أن مسألة المشاركة في التجربة يجب أن تحل رسميا مع رئاسة ناسا ومع وزارة الخارجية الأمريكية.

ويقول: “حتى الآن هم في مرحلة حل هذه المسألة ونحن حذرنا شركائنا من وجود جدول زمني، الذي تمت مناقشته معهم مسبقا و بناء على طلبهم حددنا شهر نوفمبر موعدا لبداية التجربة، مع أننا كنا نريد إنطلاقها قبل هذا التاريخ، في يونيو مثلا، ولكننا وافقنا على طلبهم، وفي نفس الوقت حذرناهم من أن التجربة ستنطلق في جميع الأحوال، حتى في حالة عدم استعدادهم للمشاركة فيها”.

ويذكر أن تجربة “IRIUS “Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) هي مشروع دولي ينظمه معهد المشكلات الطبية الحيوية بمشاركة ناسا وHRP. وتتضمن هذه التجربة محاكاة رحلة طاقم إلى الفضاء البعيد، في منشأة عزل أرضية بموسكو. ووفقا للبرنامج ستجرى ثلاث تجارب مدة كل منها سنة كاملة تنتهي في عام 2028، وجميعها تحاكي الرحلة إلى الفضاء البعيد.