السبت 20 رجب 1444 ﻫ - 11 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اليكم سبب عطل تويتر الأسبوع الماضى

منذ ساعة واحدة
"تويتر "

"تويتر "

A A A
طباعة المقال

أفاد تقرير أن العطل الذي ضرب Twitter يوم الأربعاء الماضي، حدث بسبب قيام موظف بحذف بيانات هامة في خدمة داخلية عن طريق الخطأ.

وعلى مدار 90 دقيقة لم يتمكن عدد كبير من مستخدمي Twitter كتابة تغريدات، إذ ظهرت رسالة تشير إلى الوصول إلى الحد اليومي لكتابة التغريدات، رغم أن العدد الأقصى للتغريد على المنصة هو 2400 تغريدة.

وأكدت الشركة وقتها أنها على علم بتلك المشكلة وتعمل على إصلاحها.

لكن وفقاً لتقرير لموقع Platformer، فإن الخدمة الداخلية لـ Twitter المسؤولة عن الحد الأقصى للتغريدات حٌذفت عن طريق الخطأ، وأن الفريق الذي كان يعمل على تلك الخدمة غادر الشركة في نوفمبر الماضي.

ومنذ تولي إيلون ماسك زمام الشركة في نهاية أكتوبر، انخفض عدد الموظفين بشكل كبير منذ 7 آلاف إلى 2300 موظف.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    سطح كوكب المريخ
    انكماش في القلب وتلف الدماغ.. اليكم مخاطر العيش على المريخ
    كوكب الأرض
    كويكب ضخم يصطدم بالأرض الأسبوع المقبل
    نفوق حيتان- أرشيفية
    حيتان نافقة على شواطئ قبرص.. ما علاقة الزلزال بهذه الكارثة ؟

    الأكثر قراءة

    عناصر ينتمون لحزب الله
    الوثائقي الفرنسي "Hezbollah"... خطوة أولى تكشف بداية نهاية عصابة "الحزب"
    ولدت الطفلة تحت الركام "فرانس براس"
    زلزال تركيا - سوريا
    منقذ الطفلة المعجزة: سأتبناها وستعيش وسط عائلتي
    الدولار
    ارتفاع مسائيّ لـ "الدولار".. كم بلغ؟