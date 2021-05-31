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"ال جي" و"سامسونغ" تبدآن في إنتاج شاشات آيفون 13

31 - مايو - 2021
آيفون ١٣

آيفون ١٣

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ذكر تقرير لصحيفة TheElec المختصة في التقنية ان شركة Samsung Display بدأت في إنتاج لوحات OLED لاستخدامها في آيفون 13 في منتصف الشهر، فيما بدأت LG Display الإنتاج مؤخرًا، وقالت مصادر للصحيفة إن الشركتين بدأتا الإنتاج في وقت أبكر من العام الماضي بناءً على طلب من شركة آبل.

أضافت المصادر أن شركة آبل تحاول على الأرجح تجنب أي تأخر في مكونات جهاز iPhone 13 من خلال تأمين مكونات مثل لوحات OLED في وقت سابق، وتخطط سامسونغ لتصنيع 80 مليون وحدة من لوحات OLED لجهاز آيفون الجديد، بينما ستقوم آل جي بصنع 30 مليون وحدة، ومن المقرر طرح الإصدار الجديد من هاتف آبل في النصف الثاني من العام الجاري 2021.

وتفوقت آبل على سامسونغ في مبيعات الهواتف الذكية في الربع الأخير من العام الماضي، وحققت الشركة الأمريكية نمو في مبيعات هواتف iPhone بنسبة 22%، ويرجع مراقبون السبب الرئيسي في ذلك إلى إطلاق سلسلة هواتف iPhone 12 بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G للمرة الأولى في هواتف الأيفون، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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