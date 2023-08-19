امازون تختبر نظام تقييم جديد للمنتجات.. اليكم تفاصيله

تختبر أمازون طريقة جديدة لإظهار تقييمات للمنتجات في نتائج البحث والتي يصعب تحليلها بشكل مباشر، وذلك بحسب موقع Android Police .

وفى ظل النظام الجديد، عندما تتصفح نتائج البحث ستعرض لك أمازون متوسط ​​تصنيف النجوم كرقم، ثم نجمة ذهبية واحدة ، ثم بين قوسين بجوار النجمة ، ما هى نسبة المراجعات بخمس نجوم.

ويقول تقرير Android Police، أن هذا التصميم المختلف ظهر في تطبيق الهاتف المحمول Amazon India ، وعلى موقع Amazon Germany على الويب، وعلى موقع Amazon العالمي عند الوصول إليه من ألمانيا.

ولم يؤكد بيان صادر عن أمازون أنها تجري التغييرات الموضحة في Android Police ، لكنها تركت احتمال حدوث ذلك مفتوحًا، وقالت ماريا بوشتي ، المتحدثة باسم أمازون، فى رسالة بريد إلكتروني إلى The Verge : “نحن دائمًا نبتكر نيابة عن العملاء لتقديم أفضل تجربة تسوق ممكنة” .

وكانت أمازون قد أعلنت عن ميزة جديدة للذكاء الاصطناعى تلخص مراجعات المنتجات، وتُنشئ أداة الذكاء الاصطناعي المتاحة مبدئيًا “لمجموعة فرعية من المتسوقين عبر الأجهزة المحمولة في الولايات المتحدة عبر مجموعة واسعة من المنتجات”، فقرة تلخيصية تسلط الضوء على الموضوعات المشتركة من تعليقات العملاء.

أكدت الشركة لأول مرة في يونيو أنها كانت تختبر أداة تلخيص مدعومة بالذكاء الاصطناعى، لكنها بدأت الآن طرحها الرسمى، وقال الرئيس التنفيذي آندي جاسي في وقت سابق من هذا الشهر إن الذكاء الاصطناعي “يقع في صميم ما نقوم به”.