انتعاش في تجارة الروبوتات بالصين منذ تفشي كورونا

بينما تراجعت المؤشرات الاقتصادية لكثير من النشاطات التجارية بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة، بسبب تفشي وباء كوفيد- 19 الذي أجبر الدول على الانغلاق على نفسها، ازدهرت تجارة الروبوتات في الصين، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.

الوكالة نقلت عن أحد مصنعي الروبوتات واسمه ليو تشى يونغ قوله إن نسب مبيعات الروبوتات التي يصنعها، ارتفعت ثلاث مرات منذ انتشار الفيروس في الصين.

ليو تشى يونغ، وهو الرئيس التنفيذي لشركة (ZhenRobotics Corp) التي تصنع روبوتات مرافقة للإنسان، قال إن الإقبال على تلك الروبوتات زاد بسبب الحجر الصحي الذي فرض على كثيرين في الصين.

ويقوم الروبوت الذي تصنعه شركته، بالتسوق لصالح صاحبه، بل وأكثر من ذلك يمكنه حتى تذكير البائع بضرورة ارتدائه القناع الطبي الواقي.

وأشهر روبوت لدى الشركة يدعى ” RoboPony”، وهو روبوت بست عجلات، طوله لا يتجاوز 68 سم، لكنه يسير بشكل سلسل بين الناس وفي أروقة المستشفيات، ومراكز التسوق والمجمعات السكنية، ودور الحجر الصحي.

وقال ليو: “لقد جعل الوباء الناس يدركون هشاشة البشر” ثم تابع “يمكن للروبوتات تعويض هذا الضعف وتقديم الخدمات التي يمكن أن يثق بها الناس”.

يذكر أن السلطات الصينية شجعت على مدى سنوات صناعة الروبوتات في وقت ارتفع المعدل العمري للصينيين.

وأنفقت بكين بشكل كبير على إنشاء أقسام الروبوتات في الجامعات ومعاهد البحوث، كما شجعت مطوري القطاع الخاص بالسماح لهم بالتقدم بطلب للحصول على المنح البحثية وغيرها من أشكال الدعم.

ليو قال في الصدد إن السلطات تساعد شركته على أصعدة كثيرة، مثل الإيجار والمصاريف الاستثنائية.

بدوره، يعمل ليو على مساعدة السلطات في مواجهة وباء كورونا بتسخير عدد من روبوتاته لخدمة المصابين، والقيام بدوريات في مراكز التسوق لاكتشاف الزبائن ذوي الوجوه العارية وتذكيرهم بوضع قناع.

كما يتوفر ظهر الروبوت على زر يمنح المطهر اليدوي ويبث معلومات مكافحة الفيروسات.

ويتم استخدام “روبوت بوني” من قبل أكبر بائعي التجزئة في الصين، إذ يستخدم في تسليم المواد الغذائية والضروريات الأخرى إلى الأسر خلال الحجر الصحي.

وأعطت سلطات مدينة بكين لشركة ZhenRobotics تعزيزا تسويقيا من خلال إدراجها في قائمة رسمية من “التكنولوجيا الجديدة المضادة للوباء”.

ويمكن أن يتحمل RoboPony ، الذي يتم التحكم فيه من خلال تطبيق الهاتف المحمول، 40 كغ وهو يسير بسرعة تصل إلى 10 كم في الساعة.

وتخطط شركة ليو لتكثيف البحث في التطهير عن طريق الأشعة فوق البنفسجية ورفع طاقة الإنتاج، كما تنوي الشركة إنتاج 90 روبوتًا في الأسابيع الستة المقبلة.