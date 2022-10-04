انتعاش في سوق الكريبتو.. وقفزة كبيرة لبيتكوين

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة، الثلاثاء، بنسبة 2.4% لتصل إلى 952.29 مليار دولار.

وسجل حجم التداولات في السوق انتعاشا خلال آخر 24 ساعة مقارنة باليوم السابق ليصل إلى 52.22 مليار دولار.

وخلال التسعة الأشهر الماضية من 2022، ارتبط سعر أشهر العملات الرقمية “البيتكوين” على نحو إيجابي بأسواق الأسهم، رغم ما عكسته الأيام الأخيرة من دلائل هناك على ضعف هذه العلاقة.

وتدفع سياسات التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم عالميا المستثمرين إلى تجنب الأصول الخطرة.

سعر بيتكوين اليوم

قفز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بنحو 3.50% ليرتفع إلى 19,887.8 دولار.

ورغم صعود اليوم فإن العملة الرقمية الأشهر ما زالت تسجل خسائر أسبوعية تصل إلى 1.90%.

وارتفعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى 379.86 مليار دولار خلال تعاملات اليوم مقابل 369.35 مليار دولار خلال تعاملات اليوم السابق.

وبنهاية سبتمبر/أيلول أغلقت بيتكوين مع انخفاض بنسبة 3.13 ٪ عند 19422 دولارًا. وتداولت أكبر عملة رقمية في حدود 18125 دولار – 22799 دولار.

أسعار العملات المشفرة اليوم

وصعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنحو 4.05% إلى 1,334.59 دولار.

كما ارتفع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 1.19% ليبلغ 289.50 دولار.

وقفز سعر عملة الريبل XRP بنحو 4.63% ليسجل 0.46052 دولار.

وزاد سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 2.73% إلى 0.4339 دولار.

وصعد سعر دوجكوين DOGE بنحو 1.42% ليصل إلى 0.060614 دولار.

وقفز سعر بولكادوت Polkadot بنحو 3.54% ليسجل 6.44 دولار.