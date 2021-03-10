برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

انخفاض كبير في أسعار هواتف وان بلس

منذ 15 ساعة
هواتف وان بلس - أرشيفية

هواتف وان بلس - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

في الوقت الذي تستعد فيه شركة وان بلس لطرح هاتفها الذكي المرتقب PRO 9 ، شهدت هواتف “وان بلس” 8T و 8 PRO تراجعا غير مسبوق في تكلفتها عبر البيع الإلكتروني على مواقع مثل موقع “أمازون”.

ويجمع الهاتف الجديد بين هاتفي “وان بلس” 8T و8 PRO العديد من التشابهات، بخلاف قياس الشاشة الأصغر لهاتف 8T، الذي يتوفر بشاشة بقياس 6.55 بوصة، في حين يتوفر هاتف 8PRO الذي يطرح بشاشة بقياس 6.78 بوصة.

بينما يطرح الجهازان بذاكرة تخزين تصل لـ 256GB، ومعالج 12GB RAM، وشاشة من طراز AMOLED.

ويتوفر جهازا وان بلس، ” 8T و 8 PRO حاليا عبر مواقع البيع الإلكتروني مثل أمازون، بتكلفة 700 دولار، لهاتف 8 PRO، و 600 دولار لهاتف 8T، وهي تكلفة أقل بنحو 30% و 20% عن تكلفتهما الرسمية على موقع “وان بلس”.

9 PRO
و قررت وان بلس الصينية لتصنيع الهواتف الذكية الاستعانة بشركة هاسيل بليد، في تصميم الكاميرات الأربع الخلفية الخاصة بهاتفها الجديد.

وبحسب ما كشفه موقع “إنجادجيت” التقني المتخصص، عبر مقطع فيديو، فإن الشركة الصينية تعتزم تزويد هاتفها الذكي الجديد “وان بلس 9 برو” بتقنية كاميرا متطورة.

وتظهر كاميرات “وان بلس 9 برو” وجود مستشعرين كبيرين في الهاتف، الأول سيكون قياسيا والثاني سيكون عريضا جدا.

هذا إلى جانب كاميرتين أصغر حجما في هاتف “وان بلس 9 برو”، إحداهما كاميرا ماكرو والثانية يبدو أنها للضبط التلقائي للصورة باستخدام الليزر عن طريق الفلاش.

ويتوقع أن يدعم هاتف “وان بلس 9 برو” أيضا التقنية الشهيرة في كاميرات “هاسيل بليد” المعروفة باسم “ألترا شوت”، لالتقاط صور فائقة الجودة.

كما يأتي هاتف “وان بلس 9 برو” أيضا، بشاشة منحنية بمعدل دقة يصل إلى 1440 بيكسل، وتردد 120 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي “رام” بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.

يذكر أن ليو زوهو الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس أكد في وقت سابق على تطوير نظام إحترافي في إعدادات كاميرا OnePlus 9، حيث تستثمر الشركة لتطوير أنظمة وموارد الكاميرا لترتقي وان بلس في تصميم كاميرا الهواتف الذكية وتحظى بالريادة في هذا المجال.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    إطلاق مشروع بناء محطة أبحاث الثمر الدولية
    تعاون روسي -صيني لبناء قاعدة على سطح القمر بهدف منافسة بوابة ناسا القمرية
    سيارة من نوع كيا
    مشكلة في سيارات كيا قد تؤدي إلى كارثة
    تطبيق تيك توك
    “تيك توك” تطرح خاصية جديدة لمحاربة التنمر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نصائح للوقاية من السكتة الدماغية
    ما هي المادة الغذائية التي تسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية؟
    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه… والاحتجاجات تعمّ كافة الطرقات
    شاب من حزب الله يضرب فتاة في وسط بيروت
    ماذا فعل حزب الله بالمرأة اللبنانية؟