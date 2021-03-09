انستغرام تدمج فيديوهات Reels في خلاصة فيسبوك

قالت شركة فيسبوك: إنها تختبر ميزة عبر منصة إنستاجرام تسمح لبعض صناع المحتوى في الهند بمشاركة فيديوهات Reels القصيرة عبر حساباتهم ضمن فيسبوك.

مع استمرار تزايد شعبية مقاطع الفيديو القصيرة في الهند، تواصل فيسبوك البحث عن طرق لدفع الفيديوهات القصيرة Instagram Reels لعدة مستخدمين عبر منصاتها.

وفي الاختبار، سيكون لدى بعض المستخدمين الهنود الذين قاموا بإنشاء فيديوهات Reels طويلة مدتها 30 ثانية عبر إنستاجرام خيار التوصية بها عبر فيسبوك و Facebook Watch.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت عملاقة التواصل الاجتماعي: إنه سيكون لديها نسختها الخاصة من ميزة فيديوهات Reels عبر تطبيقها الرئيسي.

وقالت متحدثة باسم فيسبوك لوكالة رويترز: نختبر في الهند قدرة صناع محتوى إنستاجرام على اختيار التوصية بفيديوهات Reels الخاصة بهم عبر فيسبوك.

وأضافت: يمكن لصناع المحتوى الوصول إلى جماهير جديدة، ويمكن للأشخاص إنشاء واكتشاف المزيد من المحتوى الترفيهي.

وتمثل مقاطع فيديو Reels إصدار الشركة من تيك توك، حيث يمكن للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو قصيرة مناسبة للأجهزة المحمولة وإضافة مؤثرات خاصة ومقاطع صوتية يتم سحبها من مكتبة الموسيقى.

وتم إطلاق الميزة في أعقاب حظر تيك توك في الهند في شهر يونيو من العام الماضي، بعد أن أوجد التطبيق الصيني جنونًا بين المستخدمين الهنود بالنسبة لمقاطع الفيديو القصيرة.

ودفع نجاح تيك توك العديد من شركات التواصل الاجتماعي إلى إضافة خدمات الفيديوهات القصيرة إلى منصاتها، مع طرح سناب شات التابعة لشركة Snap ميزة Spotlight في شهر نوفمبر الماضي.

وترى ضمن ميزة الكاميرا الخاصة بالميزة مجموعة متنوعة من أدوات التحرير الإبداعية على الجانب الأيمن من شاشتك، وعلاوة على ذلك، يمكنك إضافة صوت إلى خلاصة Reels، ويمكنك أيضًا تضمين أغنية من مكتبة موسيقى فيسبوك.

كما يمكنك أيضًا استخدام الصوت الأصلي أو إضافة صوت من الكاميرا قبل التقاط المقطع أو يمكنك إضافة الصوت لاحقًا بعد التقاط المقطع أو تحميله.