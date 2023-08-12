انستغرام تطلق ميزة جديدة على غرار تيك توك

كشفت منصة انستغرام عن ميزة جديدة تسمح بإضافة الموسيقى إلى مجموعات الصور.

فقد تم الكشف عن هذه الميزة بالشراكة مع نجمة البوب​​”أوليفيا رودريغو” للترويج لأغنيتها الجديدة “?bad idea right”. وتتيح لك الميزة اختيار موسيقى مرخصة لتسجيل الصوت في مجموعات الصور الخاصة بك.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة أنه يمكنك إنشاء مشاركات مع ما يصل إلى ثلاثة مؤلفين مشاركين ونشر مطالبات الجمهور إلى مقاطع Reel.

تتشابه ميزة اضافة الموسيقي إلى مجموعات الصور مع ميزة Photo Mode من TikTok، والتي تم إطلاقها العام الماضي.

وكتبت شركة إنستغرام في منشور اليوم: “سواء كنت تشارك مجموعة من ذكريات الصيف مع الأصدقاء أو لحظات من ألبوم الكاميرا، يمكن الآن إضافة الموسيقى إلى مجموعات الصور“.

قامت المنصة أيضًا بتحديث كيفية عمل ملصق Add Yours. فعندما يضيف منشئ محتوى المطالبة الجديدة Add Yours إلى Reel ويساهم المتابعون بالمحتوى كرد فعل، يمكن لمنشئ المحتوى الآن إبراز ردوده المنشورة المفضلة ليراها جميع متابعيهم.

وأخيرًا، أشارت المنصة إلى أنها تجلب مكتبتها الموسيقية إلى المزيد من البلدان خلال الأسابيع المقبلة، على الرغم من أنها لم تعلن بعد عن دول أو تواريخ محددة. ومع ذلك، فقد ذكرت أنها تتشارك مع Spotify في المكسيك والبرازيل لعرض 50 من الأغاني الأكثر شعبية على Reels على مخطط Reels Music على منصة الموسيقى