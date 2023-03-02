انطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب

انطلقت مهمة طاقم Crew-6، الخميس، والتي من المقرر أن تبقى في الفضاء مدة 6 أشهر.

وتعد هذه الرحلة أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، حيث يشارك مع الطاقم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

ورصد بث مباشر تفاصيل انطلاق الرحلة، حيث انطلق في المرحلة الثانية أفراد الرحلة نحو الفضاء، حيث ستحط مجددا في الأرض في مجمع يبعد عن شاطئ فلوريدا.

ويسير صاروخ فالكون 9 الذي انطلق بمسافة 75 ألف ميل في الساعة، حيث نجحت المرحلة الأولى للرحلة، وحط الصاروخ على المنصة المخصصة له.

ويوم الاثنين، أعلنت وكالة ناسا تأجيل انطلاق مهمة Crew-6 حتى إشعار آخر، وذلك بسبب مشكلة في الأنظمة الأرضية، قبل أن يعلن اليوم عن انطلاقها رسميا.

والمهمة “طموح زايد 2″، التي يطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، هي ثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية.

وتستمر المهمة الفضائية 6 أشهر سيجري خلالها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي 19 تجربة علمية متصلة بتأثيرات الفضاء على الإنسان.

وستضع هذه المهمة الفضائية الطويلة الأمد، الإمارات، في الترتيب الحادي عشر عالميا، والأول عربيا.