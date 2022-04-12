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انطلاق هاتف OPPO A57 5G بمواصفات مميزة

12 - أبريل - 2022
هاتف OPPO A57 5G
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أعلنت Oppo اليوم عن هاتف OPPO A57 5G الذي ينطلق بمعالج Dimensity 810، ومعدل تحديث 90Hz ويأتي بسعر 235 دولار.

يتميز هاتف OPPO A57 5G بشاشة IPS LCD بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض FHD بلس، مع معدل تحديث 90Hz، وتدعم الشاشة كثافة عرض 269 بيكسل لكل إنش، وألوان DCI-P3 بنسبة 100%.

كما يضم OPPO A57 5G مستشعر سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل في نتوء القطرة، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر portrait بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق A57 5G برقاقة معالج Dimensity 810، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام في LPDDR4x، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة UFS 2.1، أو 128 جيجا بايت في سعة UFS 2.2.

كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن بقدرة 10W، أيضاً يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ويدعم تقنية التعرف على الوجه.

ويدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM، وشبكات 5G، وWi-Fi 802.11ac، والبلوتوث 5.0، وGPS، كما يأتي بمنفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات.

كما يتوفر OPPO A57 5G بنظام تشغيل Android 12، وواجهة ColroOS 12.1، ويأتي بوزن 186 جرام، ويتميز بسماكة 7.99مم، ومن المقرر أن يبدأ سعر الهاتف من 235 دولار.

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