انفجار شمسي هائل… تأثيراته تصل إلى غلاف الأرض الجوي!

نقلت شبكة سي إن إن، عن مركز التنبؤ بطقس الفضاء التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي ان الشمس اطلقت انفجارا ضخما للطاقة الكهرومغناطيسية عبر النظام الشمسي وصل بعض طاقته إلى غلاف الأرض الجوي مساء أمس الأربعاء، وسيبلغ ذروته اليوم مرفقا، ربما، باضطرابات في الاتصالات.

وذكرت شبكة سي إن إن، أن المادة الإكليلية المشحونة للغاية والتي نفثتها الشمس ستبدو في بعض المناطق أضواء ملونة متلألئة

كما يمكن أن يتسبب الطقس الشمسي القادم في اضطرابات بالاتصال مثل أخطاء تحديد المواقع GPS والتداخل داخل شبكات الطاقة.

Geomagnetic Storm Watches in effect Dec 9 – 11, 2020, due to anticipated CME effects. The CME occurred on December 7th, and was associated with a C7 flare from Region 2790. For the full story visit https://t.co/mzq8JTer8q @NWS pic.twitter.com/EKOKtiyz3e

— NOAA Space Weather (@NWSSWPC) December 8, 2020