انفجار منكب الجوزاء أقرب نجم أحمر عملاق للأرض

كثيرة هي الانفجارات التي يشهدها الفضاء الخارجي، وقد يتمكن العلماء من رصد بعضها في الأحيان وبعضها لا يتم رصدها.

يعد منكب الجوزاء هو أحد ألمع النجوم في السماء الليلية، وهو أقرب نجم أحمر عملاق إلى الأرض، ويُعتقد أنه في نهاية مسيرته سينفجر ويصبح مستعرا أعظم.

وخلال السنوات الأخيرة، شهد منكب الجوزاء حالة تعتيم كبيرة بين عامي 2019 و2020، وهذا يرجع إلى استنفاد وقوده النووي الرئيسي، وهو مؤشر على اقترابه من نهاية حياته.

في حالة انفجار منكب الجوزاء سيشهد النجم ذروة من السطوع تصل إلى 150% من سطوعه الطبيعي، ثم يتباين سطوعه بسرعة على فترات من 200 يوم.

توقعات العلماء تشير إلى أنه عندما يحدث الانفجار سيتحول منكب الجوزاء إما إلى نجم نيوتروني وإما على الأرجح إلى ثقب أسود، وفي هذا الوقت سيكون لمعانه أكثر سطوعا من أي نجم آخر في السماء.

وبالرغم من أن الانفجار لا محالة، إلا أنه من غير المتوقع أن يحدث في المستقبل القريب.

وحسب تقديرات الخبراء، من الممكن أن ينفجر منكب الجوزاء خلال الـ10 آلاف إلى 100 ألف سنة القادمة.

والجدير بالذكر أن منكب الجوزاء يبعد عن كوكب الأرض حوالي 640 سنة ضوئية، مما يجعل تأثير انفجاره على الأرض ضئيلًا للغاية، وإذا انفجر فإن تأثيره المباشر على الكوكب سيكون ضئيلًا نظرًا لبعده الكبير.