انقطاع خدمات تويتر عن آلاف المستخدمين في أمريكا

قال موقع داون ديتكتور الإلكتروني، الذي يرصد حالات انقطاع خدمات الإنترنت، إن خدمات تويتر انقطعت عن آلاف المستخدمين الأربعاء.

وأفاد الموقع، الذي يتتبع حالات الانقطاع عبر جمع تقارير الحالة من عدد من المصادر بما في ذلك الأعطال التي يُبلغ عنها مستخدمون على منصته، بأن أكثر من 4500 مستخدم في الولايات المتحدة أبلغوا عن مشكلات في الوصول إلى موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وأظهرت صفحة حالة منصة التواصل الاجتماعي أن جميع الأنظمة تعمل.

وتعرض تويتر، الذي استحوذ عليه الملياردير إيلون ماسك مقابل 44 مليار دولار العام الماضي، لعطل كبير في ديسمبر\كانون الأول، مما ترك عشرات الآلاف من المستخدمين على مستوى العالم غير قادرين على الولوج إلى المنصة أو استخدام خدماتها الأساسية لعدة ساعات قبل عودة الخدمات مرة أخرى.

وأثر عطل آخر الشهر الماضي على أكثر من ثمانية آلاف مستخدم.