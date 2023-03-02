انقطاع خدمة نتفليكس عن آلاف المستخدمين

تعطلت خدمات نتفليكس لبث الفيديو لدى لاف المستخدمين اليوم الخميس وفقا لموقع داون ديتكتور الإلكتروني الذي يرصد حالات انقطاع خدمات الإنترنت.

وكان هناك حوالي 1800 تقرير عن انقطاع الخدمة على داون ديتكتور الذي يجمع تقارير من عدد من المصادر.

ولم ترد نتفليكس بعد على طلب من رويترز للتعليق.

ولدى نتفليكس أكثر من 200 مليون مشترك على مستوى العالم.

تخفيض في 30 دولة

خفضت Netflix أسعارها وأصبحت أرخص فى أكثر من 30 دولة ويبدو تناقضًا للوهلة الأولى إلا أنه يبدو أن الشركة تختبر التوازن الصحيح للإيرادات العالمية ونمو المشتركين حيث تتغير عادات المشاهدين بعد الإغلاق، وفقا لتقرير engadget.

وقامت الشركة بتخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى النصف في أجزاء من الشرق الأوسط (اليمن والأردن وليبيا وإيران) وأفريقيا جنوب الصحراء (كينيا) وأوروبا (كرواتيا وسلوفينيا وبلغاريا) وأمريكا اللاتينية (نيكاراغوا والإكوادور و فنزويلا) وآسيا (ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند والفلبين)، على الرغم من أن الزيادات الدورية في الأسعار أصبحت أمرًا معتادًا لـ Netflix ، فقد قدمت أيضًا خطة أرخص مدعومة بالإعلانات في 12 دولة في أكتوبر الماضي.