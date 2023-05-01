انهيار جديد في سوق الكريبتو.. بيتكوين تتراجع

تراجعت أسعار العملات الرقمية خلال تعاملات، الإثنين، حيث هبطت بيتكوين إلى ما دون 28 ألف دولار.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى 1.18 تريليون دولار، في حين تراجعت قيمة التداولات على العملات الرقمية خلال آخر 24 ساعة لتسجل 37.27 مليار دولار.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

وتراجع سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الإثنين 1 مايو/ أيار بنسبة 2.07% إلى 28.576.0 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى 553.16 مليار دولار.

وتراجع حجم التداولات على بيتكوين إلى 17.20 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة أضافت عملة بيتكوين نحو 2.93% لقيمتها.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

وتراجع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 2.77% اليوم ليصل إلى 1843.43 دولار.

في حين ارتفع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بما نسبته 4.27% ليسجل 334.39 دولار.

وهبط سعر عملة ريبل XRP بنسبة 2.07% ليسجل 0.46451 دولار.

وانخفض سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 2.53% ليبلغ 0.3898 دولار.

وتراجع سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 3.25% ليصل إلى مستوى 0.078402 دولار.