انهيار في أسعار العملات المشفرة

سجلت أسعار العملات الرقمية المشفرة،الأربعاء، انهيارا كبيرا بقيادة بيتكوين التي هوت بنحو 9%.

وتدهورت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة لتهوي اصفل تريليون دولار.

وسجلت القيمة السوقية للعملات المشفرة الرقمية 996.90 مليار دولار بتراجع نسبته 6.62%.

وشهد حجم التعاملات على العملات الرقمية زيادة ملحوظة في آخر 24 ساعة حيث سجل 99.22 مليار دولار بزيادة 15.42%.

سعر بيتكوين اليوم

تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم الأربعاء بنسبة 8.98% إلى 20,375.57 دولار.

وهبطت القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكبر في العالم إلى 390.19 مليار دولار.

وكان سعر عملة بيتكوين قد سجل أعلى مستوى له عند 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

أسعار العملات المشفرة اليوم

هبط سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنحو 6.99% إلى 1,601.65 دولار.

وتراجع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 4.46% ليبلغ 279.88 دولار.

وهوى سعر عملة الريبل XRP بنحو 4.94% ليسجل 0.3366 دولار.

وانخفض سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 5.64% إلى 0.4729 دولار.

وهبط سعر دوجكوين DOGE نحو 4.54% ليصل إلى 0.06058 دولار.

وتراجع سعر بولكادوت Polkadot بنحو 6.27% ليصل إلى 7.18 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.