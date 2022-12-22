انهيار منصة "كور سينتفيك" يهز بيتكوين

سجلت أسعار معظم العملات الرقمية المشفرة خلال مستهل تداولات الخميس، تراجعا ملحوظا جراء انهيار منصة كور ساينتيفيك.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة صباح،الخميس، بنسبة 0.02% لتهبط إلى مستوى 809.75 مليار دولار، فيما سجل حجم التداولات خلال آخر 24 ساعة نحو 24.45 مليار دولار.

وانخفضت القيمة السوقية لشركة كور ساينتيفيك من 4.3 مليار دولار في يوليو/ تموز 2021، إلى 78 مليون دولار الثلاثاء الماضي، مما دفع شركة كور سينتفيك لإعلان إفلاسها.

وتقدمت كور سينتفيك (Core Scientific) المصنفة ضمن أكبر شركات تعدين العملات المشفرة في الولايات المتحدة، بطلب للحماية من الإفلاس في تكساس في وقت مبكر من صباح، الأربعاء، والذي كُتب فيه “احمونا من الدائنين” بحسب وثائق محكمة المقاطعة الجنوبية في ولاية تكساس الأمريكية.

وأبلغت الشركة عن أصول والتزامات تتراوح بين مليار و10 مليارات دولار لكل منها.

وقالت “كور سينتفيك” في بيان مقدّم إلى الجهات التنظيمية خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن التراجع في سعر بيتكوين، وتكاليف الكهرباء العالية، وتزايد المنافسة، وإجراءات التقاضي مع “سيلزيوس نتوورك” (Celsius Network LLC) المفلسسة، أثرت سلباً على أدائها وسيولتها.

ما هو سعر بيتكوين اليوم؟

تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) الرقمية المشفرة اليوم الخميس 22 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بنحو 0.11% ليصل إلى 16,816.20 دولار.

وسجلت القيمة السوقية لعملة بيتكوين اليوم 323,53 مليار دولار، بحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب.

لكن حجم التداول على العملة الرقمية الأكبر في العالم هوى بنسبة 0.20% إلى 14.07 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة.

ما هي أسعار العملات المشفرة اليوم؟

انخفض سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنحو 0.04% ليبلغ 1,211.40 دولار.

وهبط سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.26% ليسجل 246.32 دولار.

ونزل سعر عملة ريبل XRP ما نسبته 0.48% ليسجل نحو 0.3425 دولار.

ما هوى سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 0.26% ليبلغ 0.2523 دولار.

ونزل سعر عملة دوجكوين DOGE بنسبة 0.15% ليصل إلى 0.07348 دولار.

وكذلك نزل سعر عملة بولكادوت Polkadot بنحو 0.42% ليصل إلى 4.45 دولار.