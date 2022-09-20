اهتزاز الكاميرا والخشخشة.. ابرز مشاكل "آيفون 14 برو"

أبلغ المستخدمون عن مشاكل اهتزاز الكاميرا والخشخشة والضوضاء الميكانيكية المنبعثة من الجهاز في iPhone 14 Pro عند استخدام تطبيقات مثل انستجرام وتيك توك و سناب شات، وفقاً لموقع لـ Engadget.

وإلى جانب مشكلات على أمثال Reddit وتويتر، حيث شارك البعض مقاطع فيديو تعرض المشكلات، يبدو أن المرء يصور صوت ضوضاء قادم عندما يكون سناب شات مفتوحًا، ويظهر مشكلة أخري مماثلة أثناء وصول تيك توك إلى الكاميرات الخلفية.

قال متحدث باسم شركة آبل لـ Engadget: “نحن على دراية بالمشكلة وسيتم إصدار إصلاح الأسبوع المقبل، لذا فهي مشكلة برمجية وليست مشكلة في الأجهزة”، يبدو أن هذا هو الحال بالفعل، يبدو أن هذه المشكلات موجودة فقط عندما تكون تطبيقات الجهات الخارجية قيد الاستخدام، بدلاً من تطبيق الكاميرا الخاص بشركة آبل على وجه الخصوص، قد لا تعمل التطبيقات بشكل جيد مع نظام تثبيت الصورة البصري الخاص بـ iPhone 14 Pro، والذي يبدو أنه السبب من الخشخشة.

وقالت سناب في بيان: “نحن نعمل مباشرة مع آبل لمعالجة التقارير الواردة من مجتمعنا والتي تفيد بأن كاميرا سناب، تهتز بالنسبة للبعض مع برنامج iPhone 14”.

أصدرت آبل أحدث تشكيلة أيفون الخاصة بها الأيام الماضية، في حين أن العديد من الأشخاص كانوا متحمسين لوضع أيديهم على جهاز جديد، إلا أن سعادتهم ربما تكون قد خففت بسبب بعض المشاكل في نظام الكاميرا، ويبدو أن العديد من تطبيقات الجهات الخارجية البارزة لديها مشكلات في التوافق مع وحدة الكاميرا الخلفية لـ iPhone 14 Pro.