ايلون ماسك: سبيس إكس ستجري تجربة إطلاق الصاروخ ستارشيب في أواخر أبريل

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس إن تجربة إطلاق الصاروخ ستارشيب سوبر هيفي التابع للشركة ستُجرى على الأرجح في وقت لاحق من الشهر الجاري وليس هذا الأسبوع.

وتعتبر سبيس إكس الصاروخ ستارشيب نظام نقل يمكن معاودة استخدامه بالكامل لنقل رواد فضاء وبضائع إلى مدار الأرض والقمر والمريخ وغير ذلك. ومن المقرر أن ينطلق الصاروخ من منشأة ستاربيز التابعة للشركة في بوكا تشيكا بولاية تكساس في أول إطلاق للشركة لصاروخ من منظومة ستارشيب مجمعة أجزاؤه بالكامل ويبلغ ارتفاعه 120 مترا.

وكتب ماسك على تويتر “إطلاق ستارشيب يتجه لأنه يكون قرب نهاية الأسبوع الثالث من أبريل”، وذلك بعد يوم من إعلانه أن الشركة جاهزة للإطلاق و”في انتظار موافقة الجهات التنظيمية”.

وجاء في إشعار نشرته إدارة الطيران الاتحادية في الرابع من أبريل\نيسان أن الموعد المبدئي المتوقع للإطلاق هو الاثنين الموافق العاشر من أبريل\نيسان، لكنه أدرج مواعيد احتياطية يومي 11 و12 أبريل نيسان. وكان ماسك قد قال الأسبوع الماضي إن ستارشيب سيكون جاهزا للإطلاق الأسبوع الجاري.

وأصدرت إدارة الطيران الاتحادية إشعارا معدلا الاثنين قالت فيه إن الإطلاق ربما يتم في 17 أبريل\نيسان.

ولا يزال يتعين على شركة سبيس إكس الحصول على رخصة إطلاق لما يُتوقع أن يكون أول اختبار طيران مداري للشركة من موقع بوكا تشيكا. والعقبة الوحيدة المتبقية هي استكمال المراجعة الاتحادية للامتثال البيئي.

ويتكون نظام صاروخ ستارشيب من صاروخ يوضع فوق معزز مرحلة الإطلاق الأولى “سوبر هيفي” المزود بنحو 33 محركا صاروخيا. وتتمثل الخطة في تنفيذ المرحلة الثانية من ستارشيب في الفضاء، حيث سيكمل التحليق حول مدار الأرض بالكامل قبل أن يدخل الغلاف الجوي مرة أخرى ويتساقط قبالة سواحل هاواي. ومن ضمن الخطة أيضا أن يهبط المعزز سوبر هيفي في تكساس بالقرب من موقع الإطلاق.