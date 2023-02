ايلون ماسك عبر تويتر: استعدوا للإحباط

في بشرى قد تكون سارة لكثيرين، قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الثلاثاء، إن خوارزمية منصة تويتر ستصبح مفتوحة المصدر الأسبوع المقبل.

وأضاف في تغريدة عبر العصفور الأزرق، الثلاثاء، قائلاً: “استعدوا للإحباط في البداية عندما تصبح خوارزميتنا مفتوحة المصدر الأسبوع المقبل، لكنها ستتحسن سريعاً”.

جاء كلام صاحب تسلا رداً على مستخدم قال إنه سيكون “معجبا حقا” إذا حدث ذلك.

Right. Now open source it, then we'll be truly impressed.

