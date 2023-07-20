الخميس 2 محرم 1445 ﻫ - 20 يوليو 2023 |
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باسيوس تطلق سماعة الرأس Bowie MA10 اللاسلكية

منذ 48 دقيقة
سماعة Bowie MA10

سماعة Bowie MA10

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أطلقت شركة باسيوس سماعة الرأس Bowie MA10 اللاسلكية الجديدة، التي تتمتع بحماية جيدة ضد المطر والعرق، مما يجعلها مناسبة للرياضيين بصفة خاصة.

وأوضحت الشركة الصينية أن السماعة Bowie MA10 الجديدة تدعم تقنية Bluetooth 5.3، بما في ذلك تقنية Bluetooth Multipoint للاتصال بجهازين في نفس الوقت.

ويعتبر نظام عزل الضوضاء النشط أهم مزايا السماعة، والذي من المفترض أن يقلل من الضوضاء المحيطة المزعجة بمقدار 48 ديسيبل.

وبفضل البطارية سعة 50 مللي أمبير ساعة، فإن السماعة Bowie MA10 تستمر في العمل لمدة 8 ساعات، ومع بطارية علبة الشحن سعة 2500 مللي أمبير ساعة، فإن وقت التشغيل يصل إلى 140 ساعة.

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