الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

باكستان ترفع حظراً استمر لأسابيع على "تيك توك"

1 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 1 - أبريل - 2021 3:35 مساءً
تيك توك

تيك توك

A A A
طباعة المقال

أعادت وكالة تنظيم وسائل الإعلام الباكستانية اليوم الخميس الوصول إلى خدمة الفيديو الصينية “تيك توك” بعد أن حظرتها محكمة قبل أسابيع وحثت السلطات على ضمان عدم وجود محتوى “مبتذل”.

وكانت محكمة بيشاور، قد أصدرت الحظر في 11 آذار الماضي بعد شكاوى بشأن الوجود المزعوم “لمحتوى غير أخلاقي وغير لائق” على تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي الشهير، وألغت المحكمة الحكم السابق، اليوم الخميس، بعد استشارة الوكالة الإعلامية.

وخلال جلسة المحكمة، قال المسؤول البارز في الوكالة طارق غاندابور، إنه تم إجراء اتصال مع “تيك توك” لضمان حظر أولئك الذين يشاركون محتوى “فاحشا”، وتم تحميل التطبيق، المملوك لشركة “بايتدانس” الصينية، حوالي 39 مليون مرة في باكستان.

وفي العام الماضي، حظرت باكستان أيضا تطبيق “تيك توك” لمدة 10 أيام بسبب نفس المشكلة، وذلك بحسب AP

 

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    البحر
    يقضي ساعة بنفَسٍ واحد فقط... اكتشاف قرش فريد من نوعه
    البحر الأبيض المتوسط
    ارتفاع حرارة البحر الأبيض المتوسط تهدد بظواهر قاسية
    قنديل بحر
    عمره 557 مليون عام.. اكتشاف بصمات أقدم قنديل بحر على الأرض

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نوح زعيتر
    توقيف نجل نوح زعيتر في جونية.. اليكم التفاصيل
    الخبز لبنان
    إنفراجة في ​أزمة الخبز​.. وهكذا سيكون سعر الربطة
    سقوط "حطام الصاروخ الصيني"
    بعد طول انتظار.. فيديو يوثق لحظة سقوط "حطام الصاروخ الصيني"