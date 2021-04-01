باكستان ترفع حظراً استمر لأسابيع على "تيك توك"

أعادت وكالة تنظيم وسائل الإعلام الباكستانية اليوم الخميس الوصول إلى خدمة الفيديو الصينية “تيك توك” بعد أن حظرتها محكمة قبل أسابيع وحثت السلطات على ضمان عدم وجود محتوى “مبتذل”.

وكانت محكمة بيشاور، قد أصدرت الحظر في 11 آذار الماضي بعد شكاوى بشأن الوجود المزعوم “لمحتوى غير أخلاقي وغير لائق” على تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي الشهير، وألغت المحكمة الحكم السابق، اليوم الخميس، بعد استشارة الوكالة الإعلامية.

وخلال جلسة المحكمة، قال المسؤول البارز في الوكالة طارق غاندابور، إنه تم إجراء اتصال مع “تيك توك” لضمان حظر أولئك الذين يشاركون محتوى “فاحشا”، وتم تحميل التطبيق، المملوك لشركة “بايتدانس” الصينية، حوالي 39 مليون مرة في باكستان.

وفي العام الماضي، حظرت باكستان أيضا تطبيق “تيك توك” لمدة 10 أيام بسبب نفس المشكلة، وذلك بحسب AP