بالتفصيل..تعلم كيف تحمي حسابك على تويتر من خطر الاختراق

لا تمنح ثقتك للعالم الرقمي، قاعدة لا يجب أن تنساها، لأن شبكات الغدر محيطة بها، تنتظر ثغرة في حساب المستخدم لتنقض عليه.

تعتبر منصة تويتر من أكثر المنصات حيوية وتفاعلا بين الناس خاصة في الأحداث الكبرى حول العالم أو حتى في الأحداث المحلية، حيث أن تصدّر وسما في تويتر وجعله “تريند” كفيلا للفت النظر إليه مهما كان الحدث سيطا.

وتصنف منصة تويتر من المنصات المتنوعة، حيث يتواجد فيها الناس عامة، أساتذة ومشاهير وسياسيين وصحافيين، وراح ليطلق عليها البعض ” منصة الرسميين”، الأمر الذي جعلها أكثر عرضة للقرصنة، وهذا ما حدث فعليا منذ أسبوع، حين أقدم مقرصنون على اختراق حسابات رسمية تابعة لشخصيات مشهورة وشركات عالمية وحتى أشخاص غير معروفين بغرض الاحتيال عبر العملات الرقمية مثل ” بيتكوين “.

ومن هذا المنطلق فإن الحذر واجب، ومن الضروري أخذ جميع الاحتياطات لحماية حسابك من الاختراق وحماية خصوصيتك، عبر خطوات أوصت بها البوابة العربية للأخبار التقنية لـحفظ بياناتك.

أولًا: كيف تصل إعدادات الخصوصية في حساب تويتر؟

اتبع الخطوات التالية للعثور على إعدادات الخصوصية إذا كنت تستخدم الهاتف الذكي لتصفح حساب تويتر :

• انتقل إلى تطبيق تويتر في هاتفك.

• اضغط على خيار (الإعدادات والخصوصية) Settings and privacy في أسفل القائمة التي تظهر لك.

إذا كنت تستخدم إصدار سطح المكتب، اتبع الخطوات التالية:

• قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في تويتر عبر متصفح الويب في الحاسوب.

• اضغط على خيار (المزيد) More في الجهة اليمنى من الشاشة.

• اضغط على خيار (الإعدادات والخصوصية) في القائمة التي تظهر لك.

ثانيًا: كيفية منع تغيير كلمة المرور الخاصة بك:

إذا اخترق شخص ما حسابك، فإن أول شيء سيفعله هو تغيير كلمة المرور لمنعك من الوصول، لمنع حدوث ذلك، قم بتفعيل خيار (المصادقة الثنائية) 2FA، ومن ثم عندما يحاول أي شخص تغيير كلمة المرور يجب عليه إدخال رمز المرور المرسل إلى هاتفك، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

• في شاشة (الإعدادات والخصوصية)، اضغط على خيار (الأمان) Account.

• اضغط على خيار (المصادقة الثنائية) Two-factor authentication.

• في الشاشة التي تظهر لك، قم باختيار نوع المصادقة الثنائية التي تريدها، وهي: تلقي رسالة نصية في هاتفك تحتوي على رمز المرور، أو استخدام تطبيق مصادقة، مثل: Google Authenticator، أو استخدام مفتاح أمان فعلي، مثل: YubiKey.

• كما يمكنك تحديد المربع بجوار خيار (حماية إعادة تعيين كلمة المرور) Password reset protect، للتحقق من المعلومات الإضافية قبل أن تتمكن من طلب إعادة تعيين كلمة المرور، وإذا كان حسابك مرتبطًا برقم هاتف، فسيُطلب إدخال هذا الرقم قبل المتابعة.

ثالثًا: كيفية إخفاء موقعك الجغرافي في تويتر:

يمكن أن يُظهر تويتر معلومات موقعك الجغرافي أسفل التغريدات التي تكتبها، حيث يمكن استخدامه لتتبعك واستهدافك بالإعلانات، لمنع ذلك اتبع الخطوات التالية:

• في إصدار سطح المكتب، ضمن خيار (الخصوصية والأمان) Privacy and safety، اضغط على خيار (معلومات الموقع) Location information في الجهة اليمنى من الشاشة.

• قم بإلغاء تحديد المربع جوار خيار (إضافة معلومات الموقع إلى تغريداتي) Add location information to my Tweets.

في تطبيق الهاتف الذكي، اتبع الخطوات التالية:

• انتقل إلى قسم (الخصوصية والأمان) Privacy and safety، ثم اضغط على خيار (الموقع الدقيق) Precise location في الأسفل.

• قم بإلغاء تحديد المربع جوار خيار (الموقع الدقيق) Precise location.

رابعًا: كيفية منع الأشخاص من العثور عليك في تويتر:

يمكن لمستخدمي تويتر العثور عليك ليس فقط من خلال اسم المستخدم الخاص بك، ولكن أيضًا من خلال رقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني، لمنع ذلك اتبع الخطوات التالية:

• ضمن خيار (الخصوصية والأمان) Privacy and safety، اضغط على خيار (قابلية الاستكشاف وجهات\حهة الاتصال) Discoverability and contacts في الجهة اليمنى من الشاشة.

• في النافذة التي تظهر لك، قم بإلغاء تحديد المربع جوار خياري: (السماح للآخرين بالعثور عليك عن طريق بريدك الإلكتروني) Let people who have your email address find you on Twitter، و(السماح للآخرين بالعثور عليك عن طريق رقم الهاتف) Let people who have your phone number find you on Twitter.

والآن بعد هذا الشرح المفصل، اذهب فورا واحمِ حسابك على تويتر.