بالشراكة مع سوني… تيك توك توسع مكتبتها الموسيقية

عقدت منصة تيك توك وشركة سوني للترفيه الموسيقي اتفاقية، تتيح لـ تيك توك الاستمرار في جلب الأغاني من قائمة مجموعة التسجيل للفنانين المشهورين إلى تطبيق الفيديوهات القصيرة.

وتمنح الصفقة جميع مستخدمي تيك توك إمكانية الوصول إلى مجموعة موسيقى سوني، ومن ضمنها الفنانين العالميين، مثل: بيونسيه ومارتن غاريكس وهاري ستايلز.

وتسمح الصفقة لشركة سوني للترفيه الموسيقي باستخدام منصة تيك توك، وهي موطن للعديد من اتجاهات الإنترنت وحيث استقطب الفنانون الناشئون المعجبين بسرعة، للترويج لفنانيها.

وتعمل تيك توك على صفقات مع مجموعات التسجيلات الرئيسية منذ أن انتشرت بشكل كبير، وذلك لضمان عدم فقد بعض أفضل الأغاني في العالم، ويبدو أن هذه هي الصفقة الأولى التي تم إغلاقها .

ويدفع تطبيق الفيديوهات القصيرة زيادة كبيرة على صفقة الترخيص السابقة، ومن المفترض أيضًا أن تعمل الشركتان معًا على طرق للترويج لفناني سوني مع توفير مستويات أعلى من التخصيص لمستخدمي تيك توك.

وحققت سوني بعض الانتصارات الضخمة بفضل تيك توك، حيث وقع (Lil Nas X)، الذي ارتفعت شعبية أغنيته (Old Town Road) عبر التطبيق، مع شركة (Columbia)، إحدى شركات سوني.

وتأتي الشراكة بعد يوم من إعلان وزارة التجارة الأمريكية أنها ستدافع بقوة عن أمر تنفيذي يسعى إلى حظر التعاملات التجارية مع تطبيق الفيديوهات القصيرة المملوك للصين بعد أن أوقف قاض فيدرالي الإجراء.

ووقعت تيك توك صفقات مماثلة مع (Merlin) غير الربحية ومقرها المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا العام، في محاولة لتوسيع مكتبتها الموسيقية.

كما عقدت في شهر تموز شراكة متعددة السنوات مع (Believe) الواقع مقرها في باريس، وهي منصة موسيقية للفنانين المستقلين.

ولا تزال المنصة تعمل على إبرام صفقات مع شركتي وارنر (Warner) ويونيفرسال (Universal).

وتشكل شركات وارنر ويونيفرسال وسوني الجزء الأكبر من سوق الموسيقى في الولايات المتحدة، لذلك من الأهمية بمكان أن تتوصل تيك توك إلى مزيد من الاتفاقيات الدائمة مع تلك الشركات.

وذكرت التقارير السابقة أن المنصة توصلت إلى صفقات ترخيص قصيرة الأجل مع شركات وارنر ويونيفرسال وسوني في وقت سابق من العام، لكن هذه الصفقات كانت أقصر بشكل ملحوظ من الاتفاقيات النموذجية.