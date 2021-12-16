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بالصورة: "كرة نارية" تمرّ اليوم قرب كوكب الأرض

16 - ديسمبر - 2021
كوكب الأرض

كوكب الأرض

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مرّ كويكب مكتشف حديثا قرب الكرة الأرضية، اليوم الخميس. وفي التفاصيل، كشفت الجمعية الفلكية في محافظة جدة السعودية، عن مرور كويكب مكتشف حديثاً قرب الكرة الأرضية، اليوم الخميس، يسمى 2021 XC6 يبلغ قطره 8 أمتار يتحرك بسرعة 10.4 كيلومتر/ثانية.

وقالت الجمعية الفلكية، في تقرير لها، إن “الكويكب سيكون في أقرب نقطة على مسافة 208,897 كيلومتر عند الساعة (08:10 صباحاً بتوقيت غرينتش)، مشيراً إلى أنه ليس في مسار اصطدام بكوكب الأرض”.

وأضافت أن “الكويكب صغير جداً، وفقاً لمعايير الكويكبات القياسية، ولن يكون مرئيا للعين المجردة عند اقترابه”، مشيراً إلى أنه سيتحول إلى كرة نارية أثناء تحطمه في أعلى الغلاف الجوي للأرض وهو حدث يتكرر عدة مرات في السنة لصخور فضائية بهذا الحجم.

يذكر أن هذا الاقتراب للكويكب هو الأقرب في السنوات العشر المقبلة، واستناداً إلى أحدث حسابات المدار العالية الدقة التي أجراها مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة “ناسا” تم التأكيد بأنه لن يصطدم الأرض في المستقبل القريب.

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