بالصور.. أكثر السماعات اللاسلكية تميزاً مع مطلع العام 2023

في الأعوام الأخيرة شهد سوق إنتاج ملحقات الهواتف الذكية تميزاً واضحاً وتسارعاً بين شركات التكنولوجيا لتقديم الأفضل، خاصة في مجال السماعات اللاسلكية، حيث تنافست الشركات على تقديم الأخف وزناً والأكثر دقة والأجود صوتاً.

ووفقاً لموقع “البوابة العربية للأخبار التقنية”، إليكم مجموعة من أكثر السماعات اللاسلكية تميزاً في الأسواق:

1- سماعات Sennheiser momentum true wireless 3:



إذا كانت تبحث عن سماعات تقدم لك أفضل تجربة صوتية، فسماعات (Sennheiser Momentum True Wireless3) تقدم جودة ممتازة في الصوت بفضل دعم تقنية (TrueResponse) التي طورتها الشركة، كما تدعم خاصية (إلغاء الضوضاء التكيفية) Adaptive Noise Cancellation التي تعمل على ضبط مستوى إلغاء الضوضاء تلقائيًا عندما يتغير مستوى الضوضاء حولك.

تدعم هذه السماعات التحكم باللمس القابل للتخصيص؛ وميزة مقاومة المياه وفقًا لمعيار IPX4، وتتميز هذه السماعات بعمر بطارية طويل، حيث يستمر زوج السماعات في العمل لمدة 7 ساعات متواصلة بشحنة واحدة، بينما تقدم لك علبة الشحن المرفقة – التي تدعم الشحن اللاسلكي – 28 ساعة إضافية لعمر البطارية.

بالإضافة إلى كل ذلك تأتي السماعات مع تطبيق (Smart Control) الذي يتيح لك تخصيص تجربة الاستماع للموسيقى وفقًا لرغبتك.

2- سماعات Airpods Pro 2:



تعد سماعات AirPods من آبل هي المعيار في سوق السماعات اللاسلكية، وتُعتبر سماعات آبل ‌(AirPods Pro 2‌) من أفضل سماعات الأذن اللاسلكية المتاحة في السوق، حيث تتميز بمخرجات صوت إستريو ممتازة، وتعمل بشريحة (Apple H2) مع مضخم صوت مخصص ذي نطاق ديناميكي عالٍ، وتدعم تقنية (إلغاء الضوضاء النشيطة) التي تتيح لك الاستمتاع بصوت مذهل وعالي الدقة حتى في البيئات الصاخبة.

بالإضافة إلى ذلك؛ تدعم ميزة الصوت المكاني (Spatial Audio) المخصص، مع خاصية التتبع الديناميكي للرأس، حيث تعمل الميزة على تتبع موضع رأسك بالتنسيق مع موضع هاتف آيفون أو جهاز آيباد، ثم تقارن بيانات الحركة لإعادة تعيين مجال الصوت.

تتميز هذه السماعات بعمر بطارية طويل، حيث يستمر زوج السماعات في العمل لمدة 6 ساعات متواصلة بشحنة واحدة، بينما تقدم لك علبة الشحن 30 ساعة إضافية لعمر البطارية.

3- سماعات Skullcandy Jib True 2:



تحتوي سماعات (Skullcandy Jib True 2) على عناصر التحكم باللمس لضبط الصوت بسرعة وتخطي المقاطع الصوتية، واستقبال المكالمات، وتنشيط المساعد الصوتي دون الحاجة إلى استخدام الهاتف.

تتميز هذه السماعات بأنها مقاومة للمياه، وعند الشحن الكامل، يمكنك استخدامها لمدة تصل إلى 9 ساعات، وتمنحك عُلبة الشحن المرفقة معها 24 ساعة أخرى، لكنها لا تدعم خاصية إلغاء الضوضاء.

4- سماعات Ugreen HiTune T32:



تُعدّ السماعات اللاسلكية (Ugreen HiTune T32) رائعة لمستخدمي آيفون لسهولة اقترانها به، وتتميز بوجود ميكروفون مزدوج للمكالمات، وخاصية إلغاء الضوضاء. وعند الشحن الكامل، يمكنك استخدامها لمدة تصل إلى 7 ساعات، وما يصل إلى 24 ساعة من الاستخدام مع وجود علبة الشحن. وتمنحك كل 10 دقائق فقط من الشحن حوالي ساعة من الاستخدام.

تستخدم الميكروفونات المزدوجة في هذه السماعة أيضًا تقنية إلغاء الضوضاء لعزل صوتك عن ضوضاء الخلفية للحصول على مكالمات أوضح.

5- سماعات Ugreen HiTune X6:



تتميز سماعة (Ugreen HiTune X6) بعمر بطارية يدوم لمدة 6 ساعات بشحنة كامل، ويمكن أن تصل إلى 26 ساعة مع علبة الشحن المرفقة معها. بالإضافة إلى ميزة الشحن السريع، والجودة العالية في الصوت.

يُمكن تفعيل خاصية إلغاء الضوضاء Noise cancellation في هذه السماعات لمشاهدة مقاطع الفيديو أو الاستماع إلى المقاطع الصوتية بوضوح خاصةً في الأماكن الخارجية. وتتيح لك عناصر التحكم باللمس الموجودة على السماعات ضبط مستوى الصوت بسرعة، والإيقاف المؤقت وتشغيل الوسائط، وتنشيط المساعد الصوتي، مثل: سيري ومساعد جوجل بسهولة.

6- سماعات EarFun Air S:



تُعد السماعات اللاسلكية (EarFun Air S) خيارًا مُمتازًا إن كنت تبحث عن سماعات أذن متوسطة السعر ويمكن استخدامها عبر منصات وأجهزة متعددة في الوقت نفسه. إذ يمكن وصل هذه السماعات بما يصل إلى جهازين في وقت واحد والتبديل بينهما بسهولة، وذلك باستخدام تقنية Bluetooth 5.2 ووضع الاتصال المزدوج، مما يعني أنه يمكنك إجراء مكالمات في هاتفك والاستماع إلى الموسيقى أو الانتقال إلى اجتماعات العمل عبر الإنترنت في الحاسوب دون الحاجة إلى فصل سماعات الأذن عن الهاتف، وإعادة وصلها في الحاسوب.

توفر هذه السماعات صوتًا نقيًا وتسمح تقنية إلغاء الضوضاء بالتركيز أثناء الاستماع إلى مقاطع الموسيقى أو إجراء المكالمات أو اجتماعات العمل دون تشويش.

تتميز سماعات الأذن EarFun Air S أيضًا بعمر بطارية ممتاز، حيث تستمر البطارية في العمل ما يصل إلى 6 ساعات بشحنة واحدة، وقد تصل إلى 24 ساعة مع علبة الشحن المرفقة معها، مما يتيح لك استخدام السماعات طوال اليوم؛ وإذا كنت في عجلة من أمرك، فإن دقيقتين فقط من الشحن تمنحك ساعتين من الاستخدام، كما تدعم علبة الشحن أيضًا الشحن اللاسلكي.

7- سماعات JBL Tune 230NC:



تتمتع سماعات (JBL Tune 230NC) بعمر بطارية طويل يصل إلى 10 ساعات بعد الشحن الكامل، وتمنحك علبة الشحن 30 ساعة إضافية. مما يُتيح لك الاستماع إلى المقاطع الصوتية، وحضور اجتماعات عبر الانترنت، وإجراء مكالمات فيديو طوال الأسبوع قبل أن تحتاج إلى إعادة شحنها مرة أخرى. وكل 10 دقائق من الشحن تمنحك ما يصل إلى ساعتين من الاستخدام.

تتميز هذه السماعات أيضًا بأنها مقاومة للماء والعرق، وتدعم خاصية إلغاء الضوضاء، وتُظهر الصوت واضحًا أثناء إجراء المكالمات.