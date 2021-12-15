بالصور.. أول تلفزيون لاسلكي ذكي يعمل بالبطاريات من "إل جي"

كشفت شركة إل جي الكورية المصنعة للتقنيات تفاصيل أول تلفزيون لاسلكي ذكي، يعمل بالبطاريات.

ونقل موقع “ذا فيرج” المختص بأخبار التكنولوجيا، اللقطات الأولى للتلفزيون المقرر طرحه العام المقبل باسم StanbyME.

التلفزيون، هو الأول من نوعه العامل ببطاريات، وسهل التنقل، استغنت به إل جي عن الأسلاك التقليدية ومنحته القدرات الذكية كغيره من الأجهزة اللوحية المتطورة.

والتليفزيون الجديد StanbyME ستكشف عنه إل جي ضمن مشاركتها بفعاليات مؤتمر CES 2022 التقني الذي يقام في مدينة لاس فيجاس سنويا.

ويأتي بشاشة بقياس 27 بوصة، OLED، ويقف على ساق ذات قاعدة دائرية، تجعل من السهل نقله من غرفة لأخرى.



ويتمتع بوصلات تشمل وثلة USB، ووصلة HDMI، مع فتحات صوتية بقوة 80 وات.

ومن المقرر أن تعلن إل جي عن التكلفة الرسمية للتليفزيون الجديد بالتزامن مع طرحه للعرض رسميا.

الكل في واحد

وضمن أحدث أجهزتها الجديدة، أطلقت شركة إل جي الحاسوب 34CN650N الجديد من فئة الكل في واحد، الذي يهدف لتلبية متطلبات موظفي الشركات، الذين يحتاجون لمساحات عمل كبيرة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الحاسوب 34CN650N الجديد يمتاز بشاشة قياس 34 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 2560 x 1080 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 60 هرتز. ويبلغ زمن الاستجابة حوالي 5 مللي ثانية مع تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة تصل إلى 100%.

وتروج إل جي لحاسوبها الجديد من خلال درجة السطوع 300 قنديلة/م2 ونسبة التباين 1000:1.