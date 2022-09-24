بالصور.. ابتكار جديد من شاومي للمساعدة في الاعمال المنزلية!

أطلقت شركة شاومي الصينية جهازاً جديداً ومميزاً، ولكن هذه المرة بعيداً عن أجهزة الهواتف الذكية والحواسب المحمولة، فهو متخصص بتقديم المساعدة المنزلية بصورة رائعة.

الشركة الصينية كشفت عن مكنسة روبوتية للكنس والمسح تسمى MIJIA 1S في الصين. تدعم المكنسة الكهربائية الروبوتية 1S للكنس والمسح من MIJIA تحميل وتفريغ المياه تلقائيًا. ويمكن الاستغناء عن عامل التنظيف تلقائيًا عند تثبيته في قاعدة التنظيف.

تحتوي المكنسة على مروحة 4kPa مع وضع شفط 4 سرعات لمجموعة متنوعة من مهام التنظيف. وهي مجهزة بكاميرا وخوارزمية رسومات AI لتحديد نوع الغرفة بشكل صحيح.

يمكن للمستخدمين أيضًا وضع خطة تنظيف حصرية لكل غرفة. تقوم المكنسة تلقائيًا برفع الممسحة في بعض سيناريوهات التنظيف لمنع تلوث الغبار وتحسين عملية التنظيف.

تستخدم المكنسة الكهربائية تجفيف الهواء الساخن بعد كل استخدام لمنع الروائح والرطوبة. ويمكنها توفير ما يصل إلى ساعتين من الهواء الساخن لتجفيف الماكينة بكفاءة. يمكن دمج روبوت التنظيف في النظام البيئي للمنزل الذكي MIJIA لتوفير حلول تنظيف مخصصة في بيئة منزلية آمنة.

تتوفر MIJIA 1S للطلب المسبق في الصين بسعر تمهيدي قدره 3999 يوان (أي حوالي 561 دولار أمريكي). تفاصيل التوافر العالمي للجهاز غير متوفرة في هذا الوقت.